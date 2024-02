Eerste zilverwerk voor René Lammers in Formula Winter Series

De jonge coureur van MP Motorsport beleefde vorige week in Jerez zijn debuut in de formulewagens. Dat weekend verliep mede door de wisselende weersomstandigheden niet helemaal naar wens, maar afgelopen weekend in Valencia ging het beter.

René Lammers (MP Motorsport) @Instagram

In de eerste race startte René Lammers op P15 om uiteindelijk al veertiende te finishen. In race 2 werd hij negende, na als veertiende te zijn gestart. In de rookie-rangschikking werd hij derde. In de derde race kende Lammers wat tegenslag waardoor hij op P18 eindigde.

Chaotisch weekend

Het tweede raceweekend in de Formula Winter Series begon chaotisch. De track limits op Circuit Ricardo Tormo werden vanaf het begin van de zaterdagochtend tientallen keren overschreden. Het regende zwarte vlaggen en uiteindelijk besloot de wedstrijdleiding om de sessie ongeldig te verklaren.

De startopstelling voor de openingsrace werd vervolgens – enigszins controversieel – bepaald aan de hand van de beste tijden van de testsessies van donderdag en vrijdag, maar in die sessies had vrijwel niemand op de limiet gereden en dus waren er protesten.

Uiteindelijk werd er zaterdag toch gestart voor race 1 met Andrés Cárdenas op poleposition. De Peruaan van Campos had in de kwalificatie slechts de vijfde tijd neergezet, maar maakte optimaal gebruik van de hem geboden kans. Hij maakte geen fouten en reed zonder problemen naar de overwinning. De race werd nog wel onderbroken door twee safety cars en eindigde vier minuten te vroeg vanwege een rode vlag.

Formula Winter Series

Race 2 en 3

Griffin Peebles behaalde in race 2 – de eerste van zondag – zijn tweede overwinning van het seizoen. De race zou eigenlijk 's ochtends worden verreden, maar de start werd lange tijd uitgesteld omdat er onduidelijkheid was over de startvolgorde. Uiteindelijk werd het veld in gang getrokken, maar vervolgens werd de race vier keer onderbroken om in de grindbakken vastgelopen auto's te bevrijden. Peebles kreeg nog wel even bezoek van Cárdenas, maar de Australiër wist in de laatste ronde een aanval van de Peruaan af te slaan en naar de overwinning te snellen.

De overwinning in race 3 op zondagmiddag ging naar Matheus Ferreira. De Braziliaan greep in de eerste bocht de leiding in de wedstrijd om die, ondanks twee safetycars, niet meer af te staan.

Het seizoen van de Formula Winter Series gaat over twee weken verder in Aragon.