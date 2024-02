De jonge Rene Lammers debuteert dit jaar in de autosport, nadat hij de afgelopen jaren succesvol is geweest in de kartsport. Hij komt met het Nederlandse MP Motorsport uit in het Spaans Formule 4-kampioenschap. In voorbereiding op het seizoen reed hij afgelopen weekend in de Gedlich Formula Winter Series. In deze klasse wordt met hetzelfde materiaal gereden, waardoor het een waardevolle leerschool is. In de kwalificatie zat het Lammers niet mee, maar in de drie races bewees hij zijn talent door sterk naar voren te komen.

Race 1

Er stond een enorm deelnemersveld met liefst 38 auto’s aan de start in Jerez. Meer dan de helft van de jongelingen debuteerde in Spanje in de formulewagens. Chaos, spektakel en safety cars leken gegarandeerd. De jongelingen stelden de criticasters flink teleur, want het werd een grotendeels saaie optocht zonder noemenswaardige incidenten.

Een van de weinige inhaalacties was echter wel voor de leiding. Andres Cardenas, die bij de start de leiding verloor aan Griffin Peebles, vond in de derde ronde een gaatje bij de Aussie. Vanaf dat moment keek de jongeling die vorig jaar in het Spaans F4-kampioenschap in Jerez won niet meer in zijn spiegels. Achter hem bleef het veld dicht bij elkaar, maar ook behoorlijk statisch. Peebles bleef teamgenoot Macej Gladysz voor. De Pool werd op de voet gevolgd door het US Racing-trio Matheus Ferreira, Akshay Bobra en Gianmarco Pradel.

De enige keer dat de jonge honden lieten zien wat onervaren te zijn, was op weg naar de grid. Doordat zoveel rijders een proefstart wilden maken bij het uitkomen van de pitstraat, ontstond een lange file waardoor de pitstraat gesloten werd voordat de laatsten het licht waren gepasseerd. Zij mochten dus niet oplijnen op de grid. Onder hen het Campos-duo Ernesto Rivera en James Egozj. Zij hadden zich als vierde en zesde gekwalificeerd. Cardenas kwam net goed weg, zei hij na afloop: “Ik stond ook in de rij voor een proefstart, maar de watertemperatuur liep op dus ik besloot om zonder proefstart weg te rijden. En niet omdat ik me realiseerde dat de pitstraat dicht ging!”

In de eerste race van het weekend, het officiele racedebuut van Rene Lammers in de autosport, begon de jongeling als dertigste. De MP Motorsport-rijder liet direct zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Ondanks de beperkte inhaalmogelijkheden op het Spaanse circuit, werkte hij zich op naar de dertiende positie aan de meet. Onderweg zette hij meerdere mooie inhaalacties in.

Race 2

In de tweede race had de safety car een stuk meer te doen. Hij moest tweemaal in actie komen, waardoor meer dan de helft van de half uur durende race geneutraliseerd werd. De omstandigheden waren echter ook zeer verraderlijk, met een stevige plensbui tijdens de race.

Opnieuw werden er weer wat procedurele fouten gemaakt. Ditmaal geen lange rij voor proefstarts waardoor een aantal rijders de start niet haalde, maar er waren drie starts nodig om het veld op gang te schieten. De eerste twee pogingen werden afgebroken omdat Lorenzo Castillo niet op de juiste plek op de grid stond. Bij de derde keer mocht het veld eindelijk los. De relatief ervaren Formule 4-rijder Peebles zette de pole om in de raceleiding. Ondanks twee safety cars, vanwege de gestrande wagens van Filippo Fiorentino en Lucas Fluxa, hield hij het hoofd koel.

Cardenas Foto: Gedlich Racing

Cardenas klom bij de start op tot de tweede plaats, maar stond direct onder druk van Gladysz. In de derde ronde nam de Pool P2 over. Op het moment van de eerste safety car had Peebles al een voorsprong van vier seconden. Gladysz zat in de eerste ronden na de herstart in de versnellingsbak van de leidende Australiër. Na de tweede neutralisatie waren er nog twee ronden te gaan. Ditmaal sloeg Peebles vlot een gaatje en reed zo naar de winst. Gladysz kwam onbedreigd als tweede over de meet. Cardenas eindigde als derde, voor Egozi en Pedersen.

Lammers begon de tweede race als 34e, maar hield zich keurig staande in de listige omstandigheden. De jongeling eindigde de race knap als 16e na een aantal fraaie acties.

Race 3

Op zondagmiddag zagen we het meest dominante optreden van het weekend, neergezet door Juan Cota. Hij zette zijn pole om in de zege met een voorsprong van zeven seconden. Daarbij werd de Spanjaard wel wat geholpen door Cardenas, Peebles en Gladysz. Zij kwamen in een chaotische kwalificatie met rode vlag niet verder dan de vierde, vijfde en negende startpositie.

Achter Cota was een stevige strijd gaande. Ferreira stond in het middelpunt. In de eerste ronden leidde hij de strijd om P2, ten koste van Rivera en Cardenas. In ronde acht verloor hij de plek aan Rivera, maar met een van de mooiste inhaalacties in de laatste paar bochten herstelde hij de rangorde.

Rivera en Cardenas werden vervolgens gepasseerd door Pedersen, die vanaf P6 sterk naar voren kwam. In de voorlaatste ronde moest ook Ferreira er in de hairpin aan geloven. Peebles kon geen potten breken en eindigde als negende. Gladysz finishte als vijfde, tussen Cardenas en Rivera en pakte zo zijn derde zege in het rookieklassement van dit weekend.

In de slotrace kende Lammers een betere uitgangspositie vanaf P20. Ook nu reed de rookie een solide race, met de zestiende positie als eindklassering.