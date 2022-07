Race 1 van de E-Prix van New York werd zaterdag ontsierd door flink wat crashes op het einde. Meerdere coureurs werden verrast door een flinke bui. Een aantal schoot in de 29e ronde bij bocht 6 van de baan, waaronder Nick Cassidy, Lucas di Grassi en Stoffel Vandoorne die deel uitmaakten van de kopgroep. Ze knalden tegen de boarding of op elkaar. Het leidde tot een code rood. Omdat er nog maar 7 van de 45 minuten racetijd te gaan waren, besloot de wedstrijdleiding om niet meer te herstarten. Daarmee ging de winst, ondanks zijn crash, naar Cassidy. Hij reed op kop bij de laatste doorkomst. Di Grassi werd tweede. Robin Frijns eindigde als derde. De Nederlander was bij het uitgaan van de rode vlag nog de raceleider. Voor Nyck de Vries werd het P10.

Na de race is WK-leider Edoardo Mortara op zijn vingers getikt door de wedstrijdleiding. De Zwitser was in de race opgeklommen van de negende startplaats naar de vijfde plek. Omdat de Venturi-coureur tijdens een gele vlagsituatie, vlak voor de code rood, te hard heeft gereden, kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. Mortara, die de snelste raceronde klokte, kon zo zijn vijfde plaats inleveren. Hij zakte naar de negende plaats. Daarmee kromp zijn voorsprong in het WK op Vandoorne, die zaterdag vierde werd in New York, ook. Mortara voert de lijst nu aan met 142 punten, vijf punten voor de Belg. Jean-Eric Vergne volgt met 128 punten.

Mortara was niet de enige die op het circuit in Brooklyn de fout in was gegaan. Ook Jake Dennis en Mitch Evans hadden zich niet aan de snelheidslimiet gehouden bij de gele vlag. Dennis zakte van P8 naar P10. De tijdstraf voor Evans heeft geen gevolgen voor zijn klassering; hij blijft elfde. De Vries schoof door de straffen op naar de achtste plek. Buemi klom naar de vijfde plaats, voor Pascal Wehrlein en Sam Bird.

Verder waren er straffen voor Andre Lotterer (tien seconden voor het veroorzaken van een botsing met Antonio Felix da Costa) en Oliver Askew (21 seconden voor het niet gebruiken van de beide attack modes). Beiden waren buiten de top-tien gefinisht.

Race 2 van de E-Prix van New York City gaat zondagavond 19.00 uur (NL-tijd) van start.