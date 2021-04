Wisselende optredens in vrije trainingen voor De Vries en Frijns

De coureurs waren er zaterdagochtend vroeg bij op het vochtige en koude circuit Ricardo Tormo. Al om 07.20 uur stond de eerste trainingssessie op het programma. Antonio Felix da Costa (Techeetah) sloot die sessie als snelste af, voor Maximilian Guenther (BMW Andretti) en Oliver Rowland (DAMS). Stoffel Vandoorne kende ondanks dat de temperaturen ver onder de tien graden lagen, problemen met oververhitte remmen. Uiteindelijk wist de Belg er toch een vijfde tijd uit te slepen, terwijl Mercedes-teamgenoot De Vries zich in die eerste sessie tevreden moest stellen met de achtste stek. Virgin Envision-coureur Frijns had meer moeite en belandde op P22.

Uitslag VT1 E-Prix Valencia

In de tweede sessie was er niet veel veranderd aan de omstandigheden. Weliswaar was de temperatuur iets omhoog gegaan waardoor er iets snellere tijden op de borden kwamen, maar het bleef vochtig en bewolkt op Ricardo Tormo. Dat mocht de pret echter niet drukken voor Guenther die – na een keurige tweede plaats in sessie één – nu de allersnelste was. Achter de Duitser van BMW Andretti was het Engelsman Alex Lynn die zijn Mahindra op de tweede plek zette, gevolgd door De Vries op P3. Vandoorne werd dit keer elfde, terwijl Frijns zich opnieuw tevreden moest stellen met een 22ste plaats.

Uitslag VT2 E-PRix van Valencia

Hoe laat is de kwalificatie?

De kwalificatie voor de E-Prix van Valencia start zaterdag om 11.00 uur. De eerste van twee Formule E-races dit weekend in Spanje begint zaterdagmiddag om 15.04 uur. Zondag staat de tweede race op het programma. Die begint om 14.04 uur.