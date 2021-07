Het Mercedes Formule E-team, waar Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne voor in actie komen, scoorde in vijf van de laatste zes races geen punten. In Londen bewees het duo dat er met de snelheid van de Zilverpijl niets mis is, maar dat de mindere prestaties vooral te danken zijn aan het uitdagende format van de Formule E. De Vries finishte in de eerste race op Britse bodem als tweede, Vandoorne klom op van P14 tot de zevende stek. In de tweede race van het weekend vertrok de Belg vanaf pole en eindigde De Vries opnieuw als tweede. Daardoor maakte hij een flinke sprong in het kampioenschap en staat de coureur uit Sneek met drie races te gaan aan kop van het kampioenschap.

Het feit dat de Formule E de strijd vooral spannend en onvoorspelbaar wil houden, maakt het voor de teams en coureurs erg lastig. Zo worden de WK-leiders tijdens de kwalificaties in de minder gunstige eerste groep geplaatst, waardoor het moeilijker is om een goede startpositie te bemachtigen. Constant presteren is dus de sleutel. Gevraagd naar de sterke vorm in Londen, zei De Vries: “We benaderen elk raceweekend op dezelfde manier en we reizen altijd zo goed mogelijk af. In New York waren we niet zo competitief als we hadden gewild en hadden verwacht. We waren, als team, niet sterk genoeg. Dat erkenden we en dat gaven we toe. In Puebla [de ronde ervoor, red.] hadden we echter zeker een goed pakket.”

De onvoorspelbaarheid en de wisseling in competitiviteit van alle teams maakt de sport zo leuk en tegelijkertijd zo frustrerend, aldus De Vries: “Met dit format is het gewoon onvoorspelbaar. Kijk naar de stand van het kampioenschap, hoe op en neer alles gaat. Op alle reclameborden staat geschreven: '’s Werelds meest onvoorspelbare sport’. Nou, daar zitten we middenin. We houden ervan en we haten het. Hopelijk krijgen we de timing op orde voor het einde van het seizoen.”

Alle coureurs nog in de race voor de titel

Er staan nog drie races op het programma, waarin stuk voor stuk maximaal 29 punten te verdienen zijn voor de pole, overwinning en snelste raceronde. Dat houdt in dat technisch gezien alle 24 coureurs nog in de race zijn voor de titel. Veel rijders zijn kritisch op dit concept en vergelijken het met ‘een sportdag op school waarbij iedereen een medaille krijgt’. De Vries baalt vooral van het feit dat hij en Mercedes door sommigen al kansloos werden geacht voor de titels: “Ik snap niet waarom mensen gaan speculeren en praten als we slecht presteren. Het is het karakter van het kampioenschap. Over het gehele seizoen gezien beschikken we over een zeer sterk pakket. Ik heb verder geen voorspellingen voor de laatste races.”