VIDEO: Frijns hoopt op mooie thuisrace door binnenstad Eindhoven

Tijdens een persevenement in Eindhoven werd duidelijk dat de haalbaarheidsstudie naar de Eindhovens ePrix tot op heden succesvol is verlopen. Na afloop van het plenaire deel vertelt initiatiefnemer Peter-Paul Laumans hoe hij op het idee kwam om de Formule E überhaupt naar Eindhoven te halen. Gastheer Rob Kamphues verklapt waarom hij 'stiekem' wel fan is van de Formule E en Robin Frijns vertelt ons hoe het toekomstige circuit er volgens hem uit moet zien.