Opinie

Formule E

Vertrek van Opel en Citroen is geen verraad aan Formule E, maar zware klap op slechtst denkbare moment

Het besluit van Stellantis om zijn Formule E- en WEC-programma's te sluiten gaat veel verder dan de autosport en weerspiegelt de crisis die de automobielsector treft. Het vertrek van Citroen en Opel is geen negatief oordeel over de gezondheid van de Formule E, maar het blijft een zware klap, vooral slechts enkele weken voor het debuut van de Gen4

Gianluca D'Alessandro

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 14:33

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Opel GSE Formula E Team GSE 27FE

Foto: FIA Formula E

Waar velen al voor vreesden, is helaas werkelijkheid geworden. Tegen de achtergrond van het forse financiële gat dat eind 2025 ontstond en de verliezen die in het derde kwartaal van dit jaar zijn geboekt, heeft Stellantis besloten vrijwel al zijn programma's te sluiten. Daaronder vallen ook de programma's in de Formule E, waar Citroën en Opel eind 2027 verdwijnen.

Daarbij is het wel belangrijk om te begrijpen dat deze beslissing verder gaat dan één klasse en geen graadmeter is voor de gezondheid van het kampioenschap. Dit is geen verraad aan de Formule E, aan waar de klasse voor staat of aan de waarde ervan, zoals ook het gelijktijdige vertrek van Peugeot uit het WEC laat zien. Het weerspiegelt vooral de zeer complexe fase waarin de hele Europese auto-industrie zich bevindt.

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Stellantis heeft de volledige financiële resultaten over 2026 nog niet bekendgemaakt. De meest recente verklaring gaat nu niet verder dan de verliezen in het derde kwartaal, maar de top van het bedrijf heeft herhaaldelijk gezegd dat de stijgende grondstofprijzen in 2027 geen miljoenen, maar miljarden kunnen kosten. Daar begint het vertrek uit de raceprogramma's: het probleem is niet de autosport, maar wat daaraan voorafgaat.

Integendeel, de Formule E is juist opgezet als een financieel duurzame klasse om de grote fabrikanten aan te trekken. Dat model heeft jarenlang gewerkt, tot het punt waarop het kampioenschap vandaag de dag geen gebrek heeft aan vooraanstaande merken. Voor een serie waarvan de belangrijkste kracht in de betrokkenheid van fabrikanten zit, staat het verlies van twee merken in één keer echter gelijk aan een goed geplaatste rechtse hoek.

Het is makkelijk te begrijpen waarom sportieve projecten in moeilijke tijden als eerste worden geschrapt, maar zowel Opel als Citroën hebben al een aanzienlijk deel van het budget voor het seizoen 2027 geïnvesteerd. Ze zullen dat seizoen dan ook rijden. De economische gevolgen van deze beslissing zijn dus niet onmiddellijk merkbaar, los van de boetes die aan de Formule E betaald moeten worden vanwege het voortijdige vertrek uit het kampioenschap.

“Formula E zal nauw samenwerken met Stellantis om de overgang ordelijk te laten verlopen. Daarbij worden ook de contractuele verplichtingen en financiële aspecten rond het voortijdige vertrek behandeld, terwijl het de grote interesse blijft beoordelen van nieuwe fabrikanten en teams die zich de komende seizoenen bij de grid willen aansluiten”, staat in een verklaring van de elektrische klasse.

Citroen Racing Citroen e-CX

Foto di: FIA Formula E

En juist daar zit de echte paradox van deze kwestie. Voor Gen4 had Stellantis ervoor gekozen de investering op te voeren, met als doel terug te keren aan de top. Daarbij speelde mee hoe belangrijk het programma was binnen de autosportactiviteiten van het concern en ook dat dit programma qua voordelen het dichtst bij de productieauto's stond.

Dat blijkt ook uit het besluit om nog maar enkele maanden geleden de komst van Opel met een eigen licentie goed te keuren, mogelijk gemaakt door een investering van miljoenen euro's. Als de groep niet in het potentieel van Gen4 had geloofd, had zij een verplichting van deze omvang nauwelijks goedgekeurd.

Het afscheid komt op het slechtst denkbare moment

Als het verlies van twee merken de eerste zware klap is, dan gaat de tweede over de timing. Het klopt dat de Formule E nog altijd kan rekenen op tal van vooraanstaande fabrikanten, maar dit nieuws komt enkele weken voor de start van het nieuwe kampioenschap en vooral voor het debuut van Gen4.

Alles had perfect moeten zijn, maar in plaats daarvan begint het seizoen met de wetenschap dat er al twee merken gaan verdwijnen. Het is dan ook geen toeval dat Formule E-CEO Jeff Dodds zei dat hij niet alleen teleurgesteld was over het vertrek, maar ook over de timing.

Gen4 is de grootste en meest ambitieuze stap die de Formule E tot nu toe heeft gezet. Het is de stap waaraan jarenlang is gewerkt, in die mate dat er ook op is ingezet met een mijlpaalovereenkomst met Disney+ om elektrisch racen naar een van de belangrijkste platforms te brengen. Daarom zal Gen4 voor een deel bepalen hoe de toekomst van de serie eruitziet.

Er was al langer besef van de problemen op de Europese markt, maar het vertrek van Stellantis kwam ook voor de Formule E als een donderslag bij heldere hemel. Het is geen beslissing die de gezondheid van het kampioenschap ter discussie stelt, maar voor een klasse die een groot deel van haar identiteit baseert op de aanwezigheid van fabrikanten, is het nog altijd een zware klap op het slechtst mogelijke moment.

Kan dit de deur openen voor nieuwe fabrikanten?

De hoop is dat deze twee programma's in 2028 in een andere vorm op de grid kunnen blijven, met een plan B. Maar hoe? In het geval van Citroën is de licentie in handen van privéteam MSG, dat na dit seizoen zijn eigen toekomst in het kampioenschap bepaalt door een andere partner of een koper te vinden.

Bij Opel wordt het verhaal veel complexer, omdat er een licentie op het spel staat: het is moeilijk voor te stellen dat het Duitse merk zich van Stellantis kan losmaken en zelfstandig kan opereren. Realistisch gezien zal de licentie dus aan de hoogste bieder worden verkocht. Als dat niet gebeurt, keert de licentie terug naar de Formule E, maar dan met een nog groter verlies op de investering.

Opel GSE Formula E Team GSE 27FE

Foto di: FIA Formula E

Er is echter een alternatief. In de paddock wordt al enige tijd gesproken over mogelijke interesse van Chinese fabrikanten in een eventuele deelname aan de Formule E. Dat er twee licenties beschikbaar komen, kan een kans worden om die merken aan te trekken die al langer hun interesse hebben uitgesproken.

Dat zou een belangrijk signaal zijn, niet alleen om een moeilijk te stoppen leegloop te voorkomen, maar ook om de stabiliteit te garanderen waar de Formule E al lange tijd naar op zoek is.

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