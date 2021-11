Vandoorne topt tweede dag van Formule E-test, De Vries wint simulatie

Stoffel Vandoorne verbeterde zich dinsdagmiddag meermaals en stond daardoor eigenlijk continu aan kop in de tijdenlijst. Op het Circuit Ricardo Tormo klokte hij 1.26.045 als snelste tijd waarmee hij negen tienden rapper was dan de tijd die Robin Frijns maandag produceerde. Edoardo Mortara gebruikte aan het eind van de dag nog eens 250kW waarmee hij opstoomde naar de tweede plaats. Hij was iets minder dan een halve tiende langzamer dan Vandoorne.

Jake Dennis klokte dinsdagmiddag de derde tijd op slechts 55 duizendsten van Vandoorne. Nyck de Vries had op dinsdagochtend de race-simulatie gewonnen, hij hoorde ook in de middag weer bij de snelste coureurs. De regerend kampioen stond aan het eind van de dag op de vierde plaats voor Pascal Wehrlein, Mitch Evans en Lucas di Grassi. Oliver Rowland werd achtste voor Alexander Sims. Porsche-coureur Andre Lotterer maakte de top-tien compleet.

Antonio Felix da Costa had in de ochtendsessie de snelste tijd gereden, maar kwam in de middag niet meer tot een representatieve tijd. Wel was hij met 52 ronden de meest productieve coureur van de dag.

De enige rode vlag van de dag werd veroorzaakt door tweevoudig kampioen Jean-Eric Vergne. Hij spinde en kon zijn weg vervolgen, maar de marshals moesten wel even in actie komen om grind van de baan te vegen.

Donderdag wordt er ook nog getest in Cheste.