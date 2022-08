Waar Mitch Evans deze jaargang in de Formule E beide races in Rome op zijn naam schreef, gevolgd door een zege in Jakarta en één in de eerste E-Prix in Seoul, mocht Stoffel Vandoorne alleen in Monaco de hoogste trede van het podium beklimmen. Aan de andere kant noteerde de 30-jarige coureur uit Kortrijk gedurende het seizoen ook maar één nulscore, terwijl Evans vier keer buiten de punten eindigde. Door zijn consistentie mag Vandoorne zich nu Formule E-wereldkampioen noemen.

“Ik wilde niets laten liggen”

“Dit voelt geweldig”, jubelde Vandoorne, nadat hij zondag met een tweede plek achter winnaar Edoardo Mortara zijn titel had veiliggesteld in de seizoensfinale in Seoul. “Toen ik vier jaar geleden samen met Mercedes aan dit avontuur begon, was ik vol vertrouwen dat ik de middelen zou krijgen om voor de wereldtitel te vechten. Mercedes is zo dominant geweest in alles waaraan ze meedoen, al is de Formule E wel anders. Dat is niet eenvoudig. Vorig jaar hebben we met Nyck de Vries beide kampioenschappen gewonnen en dit jaar was ik aan zet.”

Vandoorne deed afgelopen seizoen ook mee om de wereldtitel, maar verspeelde zijn kansen met een matig weekend in Londen. “Dit jaar wilde ik niets laten liggen. Niets. En dat is wat ik het hele seizoen heb gedaan”, analyseerde Vandoorne. “Ik heb alles gegeven en de situatie gecontroleerd als dat nodig was. Ik heb slechts één race gewonnen, maar de consistentie die we hebben laten zien is denk ik indrukwekkend. Het verhaal van dit seizoen is prachtig, met eerst vier coureurs in de titelstrijd, daarna drie en uiteindelijk twee voor de slotrace: Mitch en ik. Het is een ongelooflijk en emotioneel avontuur geweest.”

“Hersteld op moeilijke momenten”

Consistentie is cruciaal geweest, benadrukte Vandoorne nogmaals. “Ik ben eerlijk gezegd ook een beetje verrast door de consistentie”, gaf hij toe. “Ook in Mexico zouden we denk ik punten hebben gepakt, als we in de voorlaatste ronde geen contact hadden gehad. Desondanks is het een ongelooflijk jaar geweest. We hebben de basis gelegd in Saudi-Arabië, met een pole-position en een tweede plaats in de eerste race. In de tweede wedstrijd daar had ik het lastiger.” Vandoorne besloot de tweede E-Prix in Diriyah op P7 en eindigde daarna dus buiten de punten in Mexico.

“Maar in Rome maakte ik een goede comeback met de pole-position”, vervolgde Vandoorne. Het was echter Evans die beide wedstrijden in de Italiaanse hoofdstad (de vierde en vijfde E-Prix van het seizoen) won. “Mitch begon de druk echt op te voeren met die twee zeges, maar ons moment kwam in Monaco. Ik ben supertrots dat ik die heb kunnen afvinken. Monaco is één van die speciale races die iedereen wil winnen en op zijn CV wil hebben.”

“Vanaf dat moment hebben we nooit meer achterom gekeken”, beschreef Vandoorne zijn titeljacht. “Volgens mij ben ik heel consistent geweest, door me altijd in de voorhoede te kwalificeren. En ook op de dagen waarop het lastiger was, wist ik me te herstellen. Dat zijn denk ik de sleutelmomenten geweest. De eerste race in Berlijn schiet me nu te binnen. In de eerste ronde viel ik terug naar P12, maar vervolgens deed ik tot een paar ronden voor het einde nog mee om de winst. Dergelijke momenten hebben het kampioenschap gemaakt.”