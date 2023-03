Vandoorne klopt Da Costa in kampioenenbal voor pole in Sao Paulo

De zesde E-Prix van het Formule E-kampioenschap wordt verreden op het stratencircuit in Sao Paulo, een baan van 2.96 kilometer met veel lange rechte stukken. Robin Frijns doet na een paar weken in de ziekenboeg te hebben gebivakkeerd weer mee. De Nederlander is herstellende van een gebroken pols, opgelopen in de eerste WK-ronde. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Frijns met de Abt-bolide het langzaamst was in de eerste vrije training op vrijdag. Daarin ging Sebastien Buemi naar P1 met 1.12.341. Antonio Felix da Costa schreef zaterdag de tweede oefensessie op zijn naam dankzij 1.11.496. Frijns was toen negentiende in het 22-koppige veld.

Vandoorne snelste in Groep A

Stoffel Vandoorne klokte in de kwalificatie de snelste tijd in Groep A, met daarin de piloten op de oneven plaatsen in de tussenstand van het kampioenschap. De titelverdediger stuurde in zijn laatste ronde de DS Penske naar 1.12.761. Nick Cassidy eindigde op 0.091 als tweede. Ook Edoardo Mortara en Jake Hughes plaatsten zich in de top-vier en daarmee de duels. Dit lukte kampioenschapsleider Pascal Wehrlein niet. De Duitser werd met zijn Porsche slechts achtste. Ook Jean-Eric Vergne, derde in het WK, overleefde de schifting niet; de tweevoudig kampioen en teamgenoot van Vandoorne eindigde op P5. Sette Camara zorgde met nog zes minuten voor een rode vlag. De thuisrijder was stilgevallen bij het uitkomen van bocht 5. Hij werd uiteindelijk negende.

B-groep: Frijns haalt duels niet

In de B-groep met de even piloten van de WK-stand ging Sam Bird er met de eerste plaats vandoor. De Brit voerde in de slotfase de lijst aan met 1.12.833 en scherpte de beste chrono in de laatste poging aan tot 1.12.669. Maximilian Gunther verraste door op het einde naar de tweede tijd te gaan, op 0.029 van Bird. 2020-kampioen Da Costa werd derde, Mitch Evans vierde. Jake Dennis, tweede in het kampioenschap, kwam niet verder dan de zevende plaats in Groep B achter Sebastien Buemi (zesde in WK). Frijns bleef steken op P10. De Nederlander viel vroeg in de sessie stil, maar kreeg zijn Abt-wagen uiteindelijk weer in beweging. 2017-kampioen Lucas di Grassi werd elfde en laatste na een tik tegen de muur. Hij zal zijn thuisrace helemaal achterin moeten aanvangen.

Pole voor Vandoorne

Bij de promovendi van de A-groep rekende Mortara in de eerste spannende kwartfinale af met Cassidy. Met 1.12.132 was hij slechts 0.018 rapper. Vandoorne kwam in zijn duel met Hughes uit op 1.11.920 en was daarmee ruim sneller. Bij de B-groepers was Da Costa met 1.11.982 Gunther de baas. In een Jaguar-onderonsje kwam Evans als beste uit de bus. Hij liet met 1.11.843 Bird achter zich. In de halve finale werd Mortara (1.12.109) door Vandoorne (1.11.929) op z'n plek gezet. Da Costa versloeg met 1.11.982 Evans, die op 0.040 bleef steken. Het duel der kampioenen om de pole werd gewonnen door Vandoorne. De titelverdediger versloeg de 2020-topman Da Costa met 1.11,904 en een verschil van 0.063.

De E-Prix van Sao Paulo gaat om 18.00 uur (Nederlandse tijd) van start.

De startopstelling voor de E-Prix van Sao Paolo: