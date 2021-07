Vandoorne vindt dat Formule E ‘amateuristische’ indruk maakte in Londen

Het leek een mooie dag te worden voor Stoffel Vandoorne. De voormalig Formule 1-coureur begon de tweede krachtmeting in Londen van pole-position en controleerde de race totdat Antonio Felix da Costa in de muur crashte en voor de tweede keer die wedstrijd de safety car naar buiten moest komen.

Tijdens die neutralisatie gebeurde er iets opmerkelijks: Lucas di Grassi ging achter de safety car vanaf de achtste plaats de pits binnen om vervolgens het gehele veld voorbij te rijden en direct achter de safety car terug te keren op de baan: op P1 dus. Vandoorne kwam daardoor tweede te liggen, wat overigens alsnog een overwinning zou zijn geweest aangezien Di Grassi een zwarte vlag kreeg, ware het niet dat Oliver Rowland hem ramde bij de tiende bocht.

“Ik voel me behoorlijk shit, om eerlijk te zijn”, zei Vandoorne na de race tegen Motorsport.com. “Dit doet gewoon heel erg veel pijn. Ik reed aan de leiding van de race en had alles onder controle. Vervolgens was er dat gedoe met Di Grassi, wat in eerste instantie een beetje verwarrend was. Maar dat was eerlijk gezegd niet van invloed om wat er daarna gebeurde, het incident met Ollie [Rowland]. Ik heb inmiddels met Ollie gesproken en hij neemt de schuld volledig op zich. Hij zou de bocht nooit gehaald hebben. Hij verremde zich compleet.“ Vandoorne twijfelt er niet aan dat hij de race zonder alle malheur naar zich toe had getrokken. “Ik leek vandaag wel vleugels te hebben. Alles was onder controle. Dit is ontzettend frustrerend. Ik was de snelste man op de baan.”

Volgens Vandoorne, die zijn weg na het incident met Rowland kon vervolgen en uiteindelijk vijftiende werd, heeft de Formule E geen reclame voor zichzelf gemaakt met het crashfeest in Londen. “Het kwam allemaal vrij amateuristisch over. Overal op de baan lagen stukken bodywork. Het leek wel alsof we met botsauto’s aan het rijden waren.”

Vandoorne staat met alleen de double-header in Berlijn nog voor de boeg dertiende in het Formule E-kampioenschap, met 63 punten. Mercedes-teamgenoot Nyck de Vries, die zondag als tweede aan de finish kwam, gaat aan de leiding in het klassement, met 95 punten. Doordat er in Duitsland nog behoorlijk wat punten te verdelen zijn, kan het in het kampioenschap echter nog alle kanten op.