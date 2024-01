Voor Robin Frijns had zijn eerste race sinds zijn terugkeer bij Envision een mooie kunnen worden, aangezien hij van de zevende plaats vertrok. De start verliep echter dramatisch: hij kwam niet weg van zijn plek en lag op de zestiende plaats bij het ingaan van de eerste bocht. Niet veel later ging het van kwaad tot erger voor de 32-jarige coureur uit Maastricht. In ronde acht verloor hij in bocht 18 de controle over het stuur en crashte hij tegen de muur. Het leidde tot een neutralisatie van de race en Frijns kon meteen uitstappen.

"Ik worstelde met het rijgedrag en probeerde Edo [Mortara] in te halen. Misschien dat ik met een wiel op het vuile deel reed, dat weet ik niet zeker, maar ik verloor de achterkant volledig en dat verraste me", zegt Frijns tegen Motorsport.com. "Het rijgedrag was helemaal niet zoals ik verwacht had, het was eigenlijk het slechtste rijgedrag van het hele weekend. Dat was een beetje jammer, want ik voelde me sterk."

Frijns' race was al in negatieve zin beïnvloed door de slechte start, waar hij dus niet wegkwam van zijn startpositie. Na afloop van de race legt hij uit dat dit het gevolg was van het 'volledig' verliezen van de aandrijving. "Ik kreeg geen waarschuwing op het dash, het stopte gewoon", verklaart Frijns. "Ik startte het niet opnieuw op. Ik schakelde gewoon de stroom uit, zette het weer aan en ging opnieuw. We weten niet wat het probleem was en dat weten we nog steeds niet." Voor Frijns' teamgenoot Sebastien Buemi verliep de openingsrace een stuk beter. De Zwitserse coureur lag enkele ronden aan de leiding, maar moest de zege uiteindelijk aan de dominante Pascal Wehrlein laten.

Frijns was niet de enige uitvaller in Mexico-Stad. Lucas di Grassi viel al in de openingsronde uit door een remprobleem. Dit probleem was volgens de Braziliaanse Abt Cupra-coureur 'vanaf de eerste bocht duidelijk' zichtbaar. "Een remprobleem bij de start, we weten niet precies wat het was", zei Di Grassi tegen Motorsport.com. "Ik ging de pits in om het proberen op te lossen, maar dat was niet mogelijk, het was een groter probleem. We gaan naar de data kijken en de auto uit elkaar halen, maar het was een slechte dag."