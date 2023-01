Frijns verwacht moeizame Formule E-start voor Abt

Abt vertrok aan het eind van 2020-2021 uit de Formule E, maar keert dit seizoen terug in de klasse. Het team is een samenwerking gestart met Mahindra voor het leveren van een aandrijflijn. Frijns heeft na vier jaar bij Envision de overstap gemaakt naar Abt. Het Duitse team kwam laat op gang met de herstart van het Formule E-team, teambaas Thomas Biermaier rekent op zo’n “zes tot acht weken” achterstand op de concurrentie. Die achterstand helpt niet, vindt Robin Frijns. Hij is ook van mening dat de software die correspondeert met de Mahindra-aandrijflijn niet voldoende ontwikkeld is.

Gevraagd door Motorsport.com of het team competitief kan zijn bij de Formule E-rentree in Mexico, is Frijns eerlijk: “Nee.” Hij legt uit: “Ik ben heel blij met het team, ik heb al met 90 procent van deze jongens in de DTM gewerkt. De sfeer is goed, we komen alleen tijd tekort. We krijgen alles van Mahindra en ZF, maar we zijn nog niet competitief. De hardware is goed. We kunnen efficiënt zijn, maar we hebben niet de software om heel goed te presteren. In de Formule E is software heel belangrijk. Je kunt de beste auto hebben, maar als de software niet meewerkt wordt het heel lastig om competitief te zijn.”

Die achterstand zal het team vooral parten spelen in de race. Frijns heeft vertrouwen in de kwalificatie. “Misschien zit ik verkeerd, maar het voelt niet alsof we heel competitief zijn. We kunnen in de kwalificatie zeker een sterke ronde neerzetten, met een goed rondje staan we mogelijk vijfde of zesde”, zegt Frijns. “In de race zijn de problemen groter, dat werkt op dit moment nog niet.”

Het team heeft inmiddels actie ondernomen in samenwerking met Mahindra, de verwachting is dat er in de komende wedstrijden vooruitgang geboekt wordt: “We hebben gewoon tijd nodig.”