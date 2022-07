Frijns tevreden met P3: "Dacht dat ik de race had gewonnen"

Robin Frijns ving de eerste van de twee Amerikaanse Formule E-races aan vanaf de zevende plaats. Hij lag in de slotfase in New York derde, toen het begon te regenen. Envision-teamgenoot Nick Cassidy leidde de dans, voor Lucas di Grassi. Maar beiden schoten in de 29e omloop rechtdoor bij bocht 6. De wedstrijdleiding ging over tot een code rood. Wachtend op een mogelijke herstart stond Frijns bovenaan in de klassering. Uiteindelijk werd besloten om niet meer verder te rijden. De laatste doorkomst voor de code rood werd de uitslag. Daarmee ging de winst voor de eerste keer naar Cassidy en werd Frijns derde.

Frijns reed een sterke race in New York, waar hij in 2019 al eens won. Hij wist zich op te werken naar vierde plek achter Di Grassi en Stoffel Vandoorne, die aan het knokken waren voor P2. Toen Di Grassi de Belg wist te pakken, deed Frijns gelijk hetzelfde. Hij wist bijna ook Di Grassi te verschalken. "De start was erg goed", aldus Frijns. "Ik was erg verrast dat ik voor de eerste bocht al twee anderen te pakken had. Ik begon weliswaar aan de schone kant van de baan, maar kreeg ook veel vertrouwen na de eerste ronde. Ik was in het begin vooral bezig om uit te vinden hoe ik het beste kon gaan inhalen en spaarde wat energie voor later. Toen ik langs Buemi was, liep ik snel in op Lucas en Stoffel. Ik reed een goed tempo, maar toen kwam de regen."

Wachtend op het vervolg na de rode vlag voelde Frijns zich naar eigen zeggen even de winnaar van de wedstrijd. "Ik stond in de pitstraat en dacht dat ik de race had gewonnen." Tegen beter weten in. "Want de regel bij een rode vlag is een goede", aldus Frijns. "Nick [Cassidy] heeft ook verdiend gewonnen. Hij reed de gehele race op kop."

Volgens de Nederlander was er "een muur van regen" bij bocht 6. Hij zag weinig en er was sprake van aquaplanning. Hierdoor remde hij vroeger, nog eerder dan Cassidy en Di Grassi voor hem. "Ik denk dat iedereen vroeg remde. Op het moment dat Lucas in de regenmuur reed, zag ik niks meer door de spray die van zijn wagen kwam. Ik remde daardoor eerder. De spray verdween doordat Di Grassi in een hoek van negentig graden terecht kwam. Ik had ook last van aquaplanning, maar kwam in een rechte lijn en had veel geluk dat ik de apex haalde."

Frijns staat in het WK op de vijfde plaats met 96 punten. Edoardo Mortara gaat aan kop met 142 punten. De tweede race in New York City begint zondagavond om 19.00 uur (NL-tijd).