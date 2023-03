Frijns keert in Sao Paulo terug bij Formule E-team Abt Cupra

De Formule E-campagne 2022-2023 begon op rampzalige wijze voor Robin Frijns. Tijdens de eerste race van het seizoen in Mexico-Stad reed hij achterop de Nissan van Norman Nato, waarbij hij zijn linkerpols brak. Die blessure zorgde ervoor dat de Nederlander verstek moest laten gaan tijdens de vier daaropvolgende races in Diriyah, Hyderabad en Kaapstad. Abt Cupra stelde Kelvin van der Linde aan als zijn vervanger voor de double-header in Saudi-Arabië en het eerste FE-treffen in India. De Zuid-Afrikaan zou ook tijdens de race in zijn thuisland instappen, ware het niet dat Abt Cupra en powertrain-leverancier Mahindra zich moesten terugtrekken vanwege een probleem met de achterwielophanging.

Van der Linde mag vanaf komend weekend echter weer plaatsnemen op de reservebank, want Abt Cupra heeft aangekondigd dat Frijns terugkeert tijdens het eerste bezoek van de Formule E aan Sao Paulo. Afgelopen weekend heeft de tweevoudig FE-racewinnaar alweer meegedaan tijdens de 1000 mijl van Sebring van het World Endurance Championship, waarin hij WRT aan de zesde plek in de LMP2-klasse heeft geholpen. "Het gaat goed met mijn hand en het racen in Sebring verliep soepel. Ik ben dus fit voor Sao Paulo", zo vertelt Frijns in een vooruitblik op de zesde E-Prix van het huidige Formule E-seizoen.

'Twee maanden voelden als een eeuwigheid'

Tijdens het herstel van zijn blessure heeft Frijns doorlopend in contact gestaan met Abt Cupra en teamgenoot Nico Müller, om zodoende goed op de hoogte te blijven voor zijn terugkeer. Naar dat moment kijkt hij dan ook uit. "Het voelt buitengewoon goed om me samen met Nico en het hele team weer voor te bereiden op een race. Het is zo fijn om weer terug te zijn", vervolgt hij. "De afgelopen twee maanden voelden als een eeuwigheid. Ik wil het team, de FIA, alle doktoren en fysio's én de hele Formule E-paddock bedanken. Zij zijn allemaal heel geduldig met mij geweest, ondanks dat ik zelf ongeduldig was."

Na de problemen in Kaapstad kon Abt Cupra de pauze van een maand goed gebruiken om te hergroeperen, zegt teambaas en Abt CEO Thomas Biermaier. Dat Frijns zich nu weer bij het team voegt, is daarbij mooi meegenomen. "We zijn verheugd dat Robin weer aan boord is en hij gaat ons absoluut helpen met zijn ervaring", aldus Biermaier, die tegelijkertijd ook mooie woorden over heeft voor invaller Van der Linde. "We willen onze enorme dank richting Kelvin uitspreken. Zowel op als naast de baan heeft hij de afgelopen twee maanden geweldig werk geleverd en natuurlijk blijft hij onderdeel van het team."