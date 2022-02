Frijns naar P7 in Mexico-Stad: “Had in top-vijf moeten eindigen”

Na een aardige kwalificatie mocht Robin Frijns als zevende beginnen aan de derde race van het Formule E-seizoen 2021-2022, die werd verreden op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. De Nederlander begon sterk en passeerde landgenoot Nyck de Vries in de eerste ronde voor P6, om daarna de aansluiting te vinden met het leidende vijftal, bestaande uit Edoardo Mortara, Pascal Wehrlein, Andre Lotterer, Jean-Eric Vergne en Antonio Felix da Costa. Vrijwel de hele race reed het zestal bij elkaar in de buurt, totdat in de tweede helft van de race bleek dat met name de coureurs van Porsche en DS Techeetah zuinig met hun energie waren omgegaan.

Doordat Wehrlein met nog één seconde te gaan over start-finish kwam en iedereen daardoor een extra ronde moest rijden, kwam een groot aantal coureurs in de problemen met hun energie. Ook Frijns moest in de laatste ronden erg zuinig omspringen met zijn energie en dat zorgde ervoor dat hij uiteindelijk nog terugviel naar de zevende positie aan de finish, vlak achter De Vries. Met die puntenfinish kon de Limburger goed leven, zeker omdat hij voorafgaand aan het weekend weinig van de race in Mexico verwachtte. “Dit was eigenlijk een behoorlijk goede race. Vanaf het begin had ik vertrouwen, maar ongeveer halverwege de race werden de zaken ietwat gecompliceerd”, blikt Frijns terug. “Ik had gemakkelijk in de top-vijf moeten eindigen, maar we hebben wat punten gescoord dus dat is niet verkeerd.”

Met zijn zevende plek in Mexico-Stad scoorde Frijns zes punten, waarmee hij zijn seizoenstotaal op 24 stuks heeft gebracht. Dat is goed voor de negende plek in het kampioenschap, 19 punten achter leider Mortara en slechts zes punten achter nummer 3 Wehrlein. De Envision-coureur krijgt nu zo’n twee maanden rust, want op 9 en 10 april staan de volgende races in Rome pas op het programma. “Daar kijk ik naar uit”, zegt Frijns. “Het is een van de langste circuits waarop we racen en het gaat echt op en neer, het is een leuk circuit om op te rijden en vorig jaar genoot ik ervan om daar te racen. Vooral de kwalificatie vorig jaar was erg leuk in de natte omstandigheden, dat paste heel goed bij mij.”