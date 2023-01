Frijns breekt pols bij Formule E-opener, Dennis wint in Mexico

Robin Frijns liet voor de Formule E-ouverture al weten geen al te hoge verwachtingen te hebben van het weekend in Mexico-Stad. De 31-jarige Limburger is voor dit seizoen van Envision overgestapt naar Abt, dat zijn rentree maakt in de elektrische klasse. Abt-teambaas Thomas Biermaier zei onlangs dat zijn equipe ‘zes tot acht weken achterstand’ heeft op de concurrentie. Voor de eerste race moest Frijns inderdaad genoegen nemen met een startplek in de achterhoede: hij kwalificeerde zich als negentiende, één plaats achter zijn teamgenoot Nico Müller.

In de eerste ronde van de wedstrijd op het Autodromo Hermanos Rodriguez werd het nog erger voor Frijns. Bij het uitkomen van bocht 10 reed hij achterop Norman Nato, waarmee hij de eerste uitvaller van het nieuwe seizoen werd. De coureur uit Maastricht werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij zijn linkerpols heeft gebroken bij de botsing, die door de stewards overigens als race-incident werd beoordeeld en waarvoor dus geen straffen zijn uitgedeeld. Frijns ondergaat in Mexico een operatie aan het geblesseerde gewricht, zo meldt zijn team Abt in een statement. Het is nog maar de vraag of hij over twee weken kan deelnemen aan de double-header in Diriyah, Saudi-Arabië.

Tekst gaat verder onder tweet

De E-Prix van Mexico-Stad, waarin voor het eerst met de Gen3-auto's werd geracet, was uiteindelijk een eenvoudige prooi voor Jake Dennis. De Andretti-coureur eindigde in de kwalificatie na een foutje als tweede, maar herstelde zich in de race. In de twaalfde ronde nam Dennis de leiding over van polesitter Lucas di Grassi, nadat laatstgenoemde een foutje had gemaakt in de eerste bocht. De 27-jarige Brit verdween daarna snel aan de horizon: in de achttiende ronde bedroeg zijn voorsprong op Di Grassi al 3,6 seconde.

Die marge verdween echter weer, omdat de safety car ingezet moest worden zodat de wagen van de in bocht 1 gespinde Edoardo Mortara geborgen kon worden. In ronde 21 werden de coureurs weer losgelaten, waarna Dennis alsnog onbedreigd naar de winst reed. Hij kwam 7,8 seconde eerder dan de nummer twee over de finish. Dat was Pascal Wehrlein, die Di Grassi in de 29ste ronde voorbij was gegaan in bocht 9.

Di Grassi finishte op ruim tien seconden van Wehrlein als derde, met André Lotterer vlak achter zich op de vierde positie. Jake Hughes zette Di Grassi in de slotfase onder druk in het gevecht om P3, maar zag Lotterer in de laatste ronde juist passeren voor P4. Hughes moest derhalve genoegen nemen met de vijfde plek. Sebastien Buemi eindigde als zesde, voor Antonio Felix da Costa, Mitch Evans en Nick Cassidy. Titelverdediger Stoffel Vandoorne, die dit seizoen na het vertrek van Mercedes uitkomt voor DS Penske, pakte via P10 het laatste punt.

Formule E 2022-23, uitslag E-Prix van Mexico-Stad: