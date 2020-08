Frijns na Formule E-marathon: “Dit seizoen snel vergeten”

Met een run van zes races in negen dagen werd het Formule E-seizoen deze maand afgesloten op de voormalige luchthaven Tempelhof. Voor aanvang van de reeks had Frijns slechts een puntenfinish op zijn naam staan en dus moest er nogal wat rechtgezet worden in Berlijn. Dat slaagde deels. Tijdens de derde en vijfde Formule E-race in Berlijn eindigde hij als tweede, maar daar tegenover stonden ook twee uitvalbeurten en een ‘Did Not Start’.

En dus is Frijns hard in zijn oordeel: “We hebben vaak te maken gehad met tegenslag en de nodige technische problemen. Die tweede plaatsen waren natuurlijk mooi en in ieder geval nog een beetje goed als afsluiting, maar ook nu weer hadden we vaak pech. Dit seizoen moeten we maar gauw vergeten.”

Frijns, die voor volgend seizoen al een contract heeft bij Virgin, krijgt niet lang tijd om de tegenslag in de Formule E te verwerken. Dit weekend maakt hij alweer zijn opwachting op de Lausitzring, waar het DTM-kampioenschap verder gaat.

Tijdens het eerste raceweekend stond Frijns voor het eerst op pole-position en scoorde hij tijdens de race op zondag een tweede plaats. De Maastrichtenaar staat als gevolg daarvan op de vierde plaats in het door Audi gedomineerde kampioenschap.