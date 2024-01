Riyad E-Prix: Cassidy verslaat Frijns en schenkt Jaguar eerste zege

Nick Cassidy was als derde gestart, maar nam in de vijfde ronde de leiding in de wedstrijd over. Hij behield die positie aan de kop van het veld, zelfs nadat hij al vroeg in de race zijn beide Attack Modes had gebruikt.

Achter Cassidy reed Robin Frijns een uitstekende race voor Envision. De Nederlander had zich als tweede gekwalificeerd, maar omdat polesitter Oliver Rowland (Nissan) geen beste start had, kon Frijns langszij komen en direct in de eerste bocht de leiding nemen.

Achter Frijns verloor Rowland ook nog een plekje aan Cassidy. Die laatste begon aan te dringen bij Frijns en ging hem niet veel later voorbij. Het gat naar Rowland op P3 was op dat moment al zo groot dat de strijd om de overwinning er een leek te worden tussen de nummers één en twee; Cassidy en Frijns.

Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, de rest van het veld bij de start

Cassidy had echter haast en bouwde zijn voorsprong op Frijns uit tot 1.6 seconden. Nadat beide coureurs hun twee Attack Modes hadden verzilverd, liep het verschil zelfs even op tot twee seconden, maar Cassidy speelde het daarna op veilig en Frijns kon weer wat dichter bij kruipen.

Ook het groepje daarachter, aangevoerd door Rowland en met Jake Hughes (McLaren), Stoffel Vandoorne (DS Penske) en Sacha Fenestraz (Nissan) kwam dichterbij, maar uiteindelijk vormden zij nooit een bedreiging voor het leidende duo. Nyck de Vries wist twee posities te verbeteren ten opzichte van de eerste race in Riyad. Werd de wereldkampioen van 2021 vrijdag nog zeventiende, zaterdag kwam hij tot de vijftiende stek.

In het kampioenschap leidt Cassidy met 56 punten. Pascal Werhlein (Porsche) die zaterdag zevende werd, is tweede met 38 punten, Jean-Eric Vergne derde met 33 punten. Frijns vinden we in het klassement terug op de zevende plaats met 19 punten, terwijl De Vries nog puntloos en negentiende is.

Uitslag Riyad E-Prix II: