Porsche opent sterk bij FE Mexico, Frijns begint met vierde tijd

Na het tweeluik in Saudi-Arabië is de Formule E ditmaal neergestreken in Mexico-Stad voor de derde krachtmeting van het nieuwe seizoen. Het Autodromo Hermanos Rodriguez vormt, weliswaar met een kortere lay-out dan in de Formule 1, het decor. Alle sessies worden op één dag afgewerkt, waardoor coureurs in de Mexicaanse ochtend al aan de bak mochten voor de eerste oefensessie.

Doordat de trainingstijd in het elektrische kampioenschap beperkt is tot tweemaal een half uur, bleek er meteen veel animo toen de lichten aan het eind van de pitstraat op groen gingen. Sterker nog: het hele veld was meteen present. Tijdens de inleidende beschietingen maakte Porsche ook meteen een sterke indruk, hetgeen een teken aan de wand zou zijn. André Lotterer bracht met 1.08.539 een eerste richttijd op de klokken waarna teamgenoot Pascal Wehrlein keurig aansloot.

De Porsche's kwamen goed voor de dag op de hobbelige omloop, waarop coureurs ook worstelden met het lage gripniveau. Ook toen de rijders in de slotfase voor de zogenaamde 'full power runs' met 250kW gingen, stond Lotterer zijn mannetje. Met 1.07.509 wist de Duitser de snelste tijd veilig te stellen. Sebastien Buemi nestelde zich met een achterstand van 0.128 seconde tussen beide Porsche's in.

En hoe verging het de Nederlanders? Nou, Robin Frijns opende in ieder geval naar behoren. De Envision Virgin-coureur verbeterde zich gestaag en wist in de slotfase beslag te leggen op de vierde stek. Hij bleek daarmee sneller dan landgenoot Nyck de Vries. De Mercedes-coureurs leken te worstelen in de hobbelige laatste sector, waardoor De Vries bij het vallen van de vlag genoegen moest nemen met P7. Teamgenoot Stoffel Vandoorne vinden we na de eerste training terug op P12.

Formule E Mexico-Stad - uitslag eerste vrije training