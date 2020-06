Opvallend: FE presenteert kalender 2020-2021 zonder races in 2020

De kalender van seizoen zeven werd vrijdag officieel goedgekeurd door het FIA World Motor Sport Council. Vanaf volgend seizoen krijgt de Formule E de officiële status van wereldkampioenschap. Zoek echter niet naar races in 2020 op de nieuwe kalender. Door het coronavirus wordt het huidige seizoen in augustus afgesloten met maar liefst zes wedstrijden in Berlijn op negen dagen tijd.

Daarna is het tot januari wachten op het nieuwe seizoen. Na de opener in Chili trekt de elektrische klasse naar Mexico-Stad en Saudi-Arabië, waar twee rondes worden gehouden. Daarna is het Chinese Sanya aan de beurt, dat in 2020 een van de eerste grote autosportevenementen was dat door COVID-19 werd geschrapt. De Formule E meert in april aan in Europa met races in Rome, Parijs en Monaco. Met een dubbele race n Londen wordt het seizoen eind juli afgesloten.

Voorlopige Formule E-kalender 2020-21

16 januari 2021 Santiago, Chili 13 februari 2021 Mexico-Stad, Mexico 26 februari 2021 Diriyah, Saudi-Arabië 27 februari 2021 Diriyah, Saudi-Arabië 13 maart 2021 Sanya, China 10 april 2021 Rome, Italië* 24 april 2021 Parijs, Frankrijk 08 mei 2021 Monaco, Monaco* 23 mei 2021 Seoul, South Korea* 05 juni 2021 TBC, TBC 19 juni 2021 Berlijn, Duitsland 10 juli 2021 New York City, Verenigde Staten 24 juli 2021 Londen, Groot-Brittannië* 25 juli 2021 Londen, Groot-Brittannië*

*Circuit moet nog goedgekeurd worden