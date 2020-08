Rowland wint vijfde Formule E-race Berlijn, Frijns finisht op P2

De vijfde ePrix op luchthaven Tempelhof werd verreden op een nieuwe baanconfiguratie die 130 meter langer was dan het vorige circuit. Misschien was dat wel de aanleiding dat in de kwalificatie de vier (oud-)Formule E-kampioenen Antonio Felix da Costa, Jean-Eric Vergne, Lucas di Grassi en Sébastien Buemi hun kwalificatie misten en van achteren op de grid moesten vertrekken.

Het ontbreken van de vier topcoureurs vooraan de startgrid gaf Rowland net dat beetje rust dat hij nodig had om zijn allereerste Formule E-race te winnen. De 28-jarige coureur leidde van start tot finish en had op de meet een voorsprong van 1,9 seconden op Frijns die zijn tweede podium op rij in Berlijn pakte.

Frijns waagde direct na de start nog wel een inhaalpoging op Rowland, maar die verdedigde vakkundig en kwam nauwelijks in gevaar, ook niet toen Frijns als eerste van het leidende duo zijn aanvalsmodus gebruikte. Achter Frijns was het Rast die vanaf de vierde plaats was gestart, maar uiteindelijk als laatste op het podium eindigde. Daaraan ging wel een gevecht met Andre Lotterer vooraf waarbij de twee elkaar bochtenlang in de wielen reden. De acties waren 'under investigation' en dus is Rast nog niet definitief zeker van zijn podium.

Lucas di Grassi kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor zijn rol in een incident met de kersverse kampioen Antonio Felix da Costa. De twee waren bezig met een aardige opmars door het achterveld, maar de Braziliaan sneed op een goed moment in bocht 1 Felix da Costa onreglementair af waardoor beiden ver terugvielen.

Nyck de Vries eindigde de race op de veertiende plaats, zijn Mercedes-teammaat Stoffel Vandoorne werd negende.

Uitslag Formule E - Berlijn Race 5