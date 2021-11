Askew terug bij Andretti voor nieuw avontuur in Formule E

Oliver Askew gaat de #28 BMW iFE.021 van Avalanche Andretti besturen in het achtste seizoen van de elektrische raceklasse. De Amerikaan maakte in 2020 zijn debuut in de IndyCars en scoorde direct een podium, maar stond door een laat ontdekte hersenschudding na een zware crash tijdens de Indy 500 enige tijd langs de kant. Daarna hervond hij zijn vorm niet meer en mocht aan het einde van het seizoen vertrekken. Het voorbije seizoen reed hij in de IMSA LMP3-klasse, waarin hij de 24 uur van Daytona won. Later in het seizoen verving hij de geblesseerde Rinus van Kalmthout bij Ed Carpenter Racing op Road America, en reed de laatste drie IndyCar-races van het seizoen in de derde wagen van Rahal Letterman Lanigan.

“We zijn blij Oliver weer te verwelkomen in de Andretti-familie”, zei Michael Andretti, CEO en voorzitter van Andretti Autosport. “In 2019 hadden we veel succes met Oliver toen hij met ons het Indy Lights-kampioenschap won. We kijken ernaar uit hem kennis te laten maken met de Formule E. Hij werkt hard en racet slim. We zijn ervan overtuigd dat hij die kunde toepast op deze nieuwe kans. Bovendien zijn we trots om de eerste fulltime Amerikaan in deze spannende, internationale klasse in te zetten.”

Askew test volgende week in Valencia met het team. Het nieuwe seizoen van de Formule E begint op 28 januari met de E-Prix van Riyad.