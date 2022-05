De Vries wint tweede Formule E-race Berlijn na raketstart

Nyck de Vries nam bij de start direct het heft in handen. Vanaf de derde startplaats dook de Fries aan de binnenkant van Mortara in bocht 1, die zelf een gaatje aan de binnenkant liet om Frijns aan de buitenkant van zich af te houden. Daarbij verloor hij de andere Nederlander uit het oog, die met een gewaagde actie de leiding pakte.

Echt een gaatje slaan lukte de Mercedes-fabrieksrijder niet, de top vijf ging in de openingsfase als aan een touwtje over het Berlijnse beton. De Vries opende vervolgens het bal door als eerste te kiezen voor de attack mode, ditmaal één van acht minuten. De Nederlander zakte terug tot P3 achter Mortara en Frijns. De Limburger volgde een ronde later, maar miste het detectiepunt en verloor daardoor kostbare seconden zonder de extra vermogensboost te krijgen.

De Vries passeerde Mortara en sloeg direct een gaatje naar de achtervolgers. De Zwitser wachtte nog een aantal ronden alvorens zijn attack mode te activeren en zakte daardoor terug tot de vijfde plaats, achter Di Grassi, Da Costa, Lotterer en Vandoorne. Doordat Mortara zijn boost had toen de rijders voor hem hun extra vermogen al hadden verbruikt, kon hij zich een weg naar voren banen. Met nog twee minuten aan attack mode te gaan pakte Mortara Da Costa voor de tweede plaats. De leidende Nederlander was op dat moment al twee seconden weggereden. Dat gat kreeg zijn achtervolger niet dicht, waardoor De Vries na alle attack modes van de topcoureurs een gezonde marge had.

Achter Mortara volgde Di Grassi, die met zijn attack mode voorbij kwam aan Da Costa. Vandoorne kon goed mee op de vierde stek, terwijl Frijns door de fanboost nog enkele posities moest toegeven en terugzakte tot de zevende plaats. Vooraan het veld controleerde De Vries op indrukwekkende wijze, die zo zijn vierde Formule E-overwinning boekte. Edoardo Mortara moest na zijn dubbele pole-position en winst in de race op zaterdag genoegen nemen met P2. Di Grassi en Vandoorne maakten er een mooie strijd van om de laatste podiumplaats. Met ruim twee minuten te gaan ging de WK-leider voorbij aan zijn rivaal en claimde de laatste podiumplaats. Frijns won nog een plekje ten opzichte van Rowland en pakte in de laatste ronde ook nog Da Costa na een lichte touché.

In het wereldkampioenschap verstevigt Stoffel Vandoorne de leiding. De Belg heeft 111 punten verzameld, Edoardo Mortara volgt met 99 punten op de tweede plaats. Jean-Eric Vergne kende een moeizame race en zakt daardoor met 95 punten weg tot de derde stek. Robin Frijns staat vijfde met 81 punten, Nyck de Vries klimt door de zege op naar 65 punten en P6.

