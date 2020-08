Felix da Costa het snelste op aangepast circuit Berlijn Tempelhof

Felix da Costa klokte in de slotseconden van de tweede sessie een tijd van 1.15.653, slechts 0.034 van een seconde sneller dan de Nederlander op een nieuwe lay-out van het circuit op luchthaven Tempelhof. De Formule E rijdt in totaal zes races op Tempelhof en gebruikt daarbij drie verschillende indelingen, waarbij die van vandaag en donderdag 130 meter langer is.

Maximilian Guenther was de ochtend snel begonnen. De Duitser was ondanks een kleine blessure aan de pols de snelste in de eerste sessie, voor Oliver Rowland en René Rast, met Robin Frijns op een vierde positie en De Vries op P11. Stoffel Vandoorne kende wat technisch malheur: het Mercedes EQ-team moest de 12-volts batterij in zijn auto vervangen en dat leverde kostbaar tijdsverlies op in een toch al korte training.

Tweede sessie

De tweede sessie gaf een compleet ander beeld. Nu was het Jean-Eric Vergne die het veld in de openingsminuten bij de hand nam, maar zijn snelle tijd werd al snel uit de boeken gereden toen de rest van het veld de aanvalsmodus – met een extra 35kW – had gevonden en de rondetijden steeds verder omlaag doken. Uiteindelijk was het dus de kersverse Formule E-kampioen Felix da Costa die er net na het vallen van de vlag nog de rapste tijd uit wist te persen, maar zijn marge op De Vries, Buemi en ook de rest van het veld was minimaal. Frijns kwam in de tweede vrije training niet verder dan de achttiende tijd.

Om 14.00 uur is de kwalificatie voor de tiende ronde in het Formule E-kampioenschap en die race wordt woensdagavond om 18.30 uur verreden.

Volledige uitslag Formule E, Ronde 10 - Berlijn