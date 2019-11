Nissan onthult volledig nieuwe kleuren voor seizoen 2019-2020

Nissan nam vorig seizoen de fakkel over van zustermerk Renault, dat met het Franse e.dams in de beginfase van de Formule E het te kloppen team was. Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 ruilt Nissan het grijs van vorig seizoen in voor een frisse look die nauwer aansluit bij de Nismo-kleuren. Sébastien Buemi en Oliver Rowland komen vanaf de seizoensopener in Riyad in actie met een wit-zwart-rode Nissan IMO2. Een geslaagde make-over? Oordeel zelf.

Bekijk de foto's van de Valencia FE-test: In beeld: De eerste testdag van de Formule E in Valencia

Bekijk de nieuwe kleuren van Nissan