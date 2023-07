Cassidy wint van pole laatste Formule E-race van seizoen in Londen

Het regende stevig voorafgaand aan de tweede race van het weekend. Op het ExCeL London Circuit wordt wel deels indoor gereden, maar ook een deel buiten. Daar was de baan kletsnat, waardoor de wedstrijdleiding geen andere optie zag dan om deze achter de safety car van start te laten gaan. Na twee ronden leek er aanstalten gemaakt te worden om alsnog van start te gaan, maar de safety car bleef langer doorgaan. Na vier ronden kwam wedstrijdleider Scot Elkins op de radio om te melden dat de race stilgelegd zou worden, aangezien de regen binnen enkele minuten zou moeten stoppen. De baan werd daarop gedroogd om de race alsnog van start te laten gaan.

Het veld werd na ongeveer een halfuur weer achter de safety car de baan opgestuurd, maar al snel werd duidelijk dat de omstandigheden niet beter waren en zodoende volgde de tweede rode vlag van de dag. Het was toen inmiddels 18.00 uur in Londen, waar het de vraag was of er nog actie zou komen. Wel stond vast dat er op dat moment geen punten uitgedeeld zouden worden, aangezien er dan minstens twee ronden zonder safety car gereden moeten zijn – daar was dus nog geen sprake van.

Pas na anderhalf uur na de oorspronkelijke start van de race ging het dan echt van start. Het was oppassen geblazen, wat raceleider Nick Cassidy ook aantoonde met een spannend moment toen het veld net op het buitenste gedeelte van de baan was gekomen. Voor de Nieuw-Zeelander stond vandaag enkel nog een strijd voor P2 in het kampioenschap op het spel nadat Jake Dennis zich zaterdag tot wereldkampioen had gekroond. Door de verraderlijke omstandigheden was het ook lastig om in te halen, wat ervoor zorgde dat Cassidy vooraan een gat kon opbouwen naar Evans. De Envision-coureur reed de ene na de andere snelste raceronde en Evans slaagde er niet in om een vuist te maken tegen de Kiwi. De race zou oorspronkelijk 34 ronden duren, maar dat werden er uiteindelijk 38 vanwege de verloren ronden aan het begin van de race.

Na 38 ronden slaagde Cassidy erin om met ruime marge de laatste race van het Formule E-seizoen 2022/2023 te winnen. Hij liet Evans achter zich en bemachtigde zodoende op de valreep ook de tweede plaats in het kampioenschap. Voor Envision was dat ook goed nieuws, aangezien hij samen met teamgenoot Sébastien Buemi de constructeurstitel in de wacht heeft gesleept. Kersvers wereldkampioen Jake Dennis kwam als derde over de meet. Norman Nato, Stoffel Vandoorne, Buemi, Sam Bird, Nico Müller, Dan Ticktum en Pascal Wehrlein completeerden de top-tien.

Achteraan begon Robin Frijns van de laatste plaats aan de race, maar hij wist zich uiteindelijk een weg naar de zeventiende plaats te vechten. De enige Nederlander in de elektrische raceklasse sluit het seizoen af op P22, nadat hij begin dit jaar nog meerdere races had overgeslagen vanwege een polsblessure.