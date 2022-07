Met WK-leider Edoardo Mortara op de negende startplaats en nummer twee Jean-Eric Vergne slechts als zestiende op de grid kon Stoffel Vandoorne in New York goede zaken doen voor het kampioenschap. De Belg - derde in het WK - had zich als tweede gekwalificeerd. De pole in de regenachtige kwalificatie was verrassend voor Nick Cassidy, dertiende in de titelstrijd. Achter de Mercedes van Vandoorne namen in het havengebied van Brooklyn vier coureurs plaats die geen rol van betekenis spelen in kampioenschap: Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein, Sebastien Buemi en Alexander Sims. Robin Frijns mocht als zevende starten, titelverdediger Nyck de Vries nam de elfde startplek in.

Vandoorne verliest plekken, crash Vergne

Cassidy, teamgenoot van Frijns bij Envision Racing, wist de koppositie bij de start te behouden. Di Grassi (Venturi) en Buemi (Nissan) pakten Vandoorne in de openingsronde. Voor Vergne (DS Techeeta) leken de kansen op een goede uitslag al gauw verkeken. De Fransman crashte in het gedrang achterin het veld. Zowel Frijns als De Vries boekten in de openingsronden een paar plekken winst.

Een groot deel van de top-tien koos al vroeg voor de eerste van twee attack modes. Na zo'n acht minuten in de wedstrijd maakte ook Cassidy een omweggetje voor vier minuten extra vermogen. Daardoor kwam de leiding in handen van Di Grassi. Maar de Braziliaan wilde kort daarop ook over meer elektrisch aanvalstempo beschikken en nam op zijn beurt een attack mode. Na een kwartier had het hele veld zijn eerste attack mode gepakt en vrijwel iedereen zat op dezelfde plek als in de eerste ronde. Cassidy lag weer eerste. Vlak achter hem reden Di Grassi, Buemi en Vandoorne en Frijns. De Vries was terug op de negende plaats.

Cassidy behoudt de leiding

Met nog zo'n 25 minuten voor de boeg kozen Frijns en De Vries als een van eersten voor een laatste attack mode. Cassidy was er ook vroeg bij, waardoor Di Grassi hem kon inhalen. 22 minuten voor het einde pakte Di Grassi zijn tweede attack mode. Cassidy kon er zonder problemen langs en ook Vandoorne (nog geen tweede attack mode gepakt) ging zonder moeite Di Grassi voorbij. Een ronde later koos ook Vandoorne voor extra vermogen. Hij sloot als derde weer aan, waarmee hij een van de twee verloren plekken bij de start weer goed maakte.

Ondertussen waren de fanboosts (twee seconden extra vermogen) ook vergeven, aan Di Grassi, Vandoorne, Mortara, Antonio Felix da Costa en Vergne. Di Grassi wist hem niet te benutten, maar Vandoorne was wel succesvol. Dankzij de fanboost schoot hij zeventien minuten voor het einde langs Di Grassi, naar P2.

Frijns pakt bijna de winst in regen

Frijns verschalkte in het laatste kwartier vierde man Buemi. Hij zat vervolgens vlak achter Di Grassi. Rond dat moment begon het te regenen. Na eerst wat spetters volgde een echte bui. Di Grassi zag bij het vallen van de eerste druppels een kans bij Vandoorne op P3. Frijns aarzelde geen moment. Hij wist de Belg eveneens te pakken en bijna ook nog Di Grassi.

Met het openzetten van de hemelsluizen door de Amerikaanse weergoden veranderde de race in een ravage. Meerdere rijders schoten door slecht zicht en een spekgladde baan in de slotfase rechtdoor in bocht 6 en klapten tegen de boarding of achter op een collega: onder anderen koploper Cassidy, Di Grassi, Vandoorne en Buemi. WK-leider Mortara - opgeklommen van de negende startplek naar P5 - ging ook in de fout. Hij wist zijn Venturi-bolide nog net uit de muur te houden. Frijns bleef wel op de baan. Dat lukte ook De Vries. Hij schoof in de janboel door naar de vierde plaats.

De wedstrijdleiding ging over tot een code rood, om na minutenlange pauze de race af te vlaggen. De laatste doorkomst voor de code rood vormde de uitslag. Zo kwam de winst toch bij Cassidy terecht. Di Grassi werd tweede, Frijns derde. Vandoorne en Mortara eindigden op de vierde en vijfde plaats. De Vries moest zich tevreden stellen met de tiende plek.

Update: Mortara kreeg na de race een tijdstraf van vijf seconden omdat hij te hard had gereden tijdens een gele vlagsituatie, vlak voor de code rood. Hij zakte naar P9. Ook Jake Dennis en Mitch Evans werden bestraft. Dennis kon zijn achtste plaats inleveren, voor Evans veranderde de klassering niet. Verder waren er straffen voor Andre Lotterer (tien seconden voor het veroorzaken van een botsing met Da Costa) en Oliver Askew (21 seconden voor het niet gebruiken van de beide attack modes). Beiden waren buiten de top-tien gefinisht.

In het kampioenschap leidt Mortara nog steeds met 142 punten. Vandoorne is gestegen naar de tweede plaats (137 punten). Vergne (128) is derde, Mitch Evans (124) vierde en Frijns (96) vijfde. De Vries staat op de zevende plaats met 77 punten.

De tweede race van het weekend start zondag om 19.00 uur (NL-tijd).

Uitslag Race 1, E-Prix New York City