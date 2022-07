De Vries sneuvelt in groepsfase

Nyck de Vries en Robin Frijns moesten bij de groepsfase aantreden in Groep A, met daarin de oneven nummers van het kampioenschap. Na ruim twee minuten werd hun sessie stilgelegd vanwege een crash van Sergio Sette Camara in bocht 14, vlak voor het start-finishgedeelte. De Braziliaan in dienst van Dragon Penske, samen met teamgenoot Antonio Giovinazzi als enige nog zonder punten, raakte met de achterkant van zijn bolide hard de vangrail. Door de vele brokstukken op de baan ging de rode vlag uit. Op het einde ging het op vergelijkbare wijze mis voor Maximilian Günther.

Frijns (vijfde in het WK) noteerde tussendoor de beste chrono: 1.09.528. Envision Racing-teammaat Nick Cassidy werd tweede. Stoffel Vandoorne en Sébastien Buemi mochten als derde en vierde door naar de knock-outfase. Mercedes-coureur De Vries, zevende in het kampioenschap, bleef steken op de zesde plaats achter kampioenschapsleider Edoardo Mortara. Andre Lotterer werd met zijn Porsche negende.

Bij Groep B begon het vroeg in de sessie te regenen. Onder meer WK-tweede Jean-Eric Vergne en Mitch Evans, vierde in het WK, lieten zich verrassen. Zij kwamen niet verder dan respectievelijk de achtste en zevende plaats. Lucas di Grassi was in zijn Venturi met 1.10.678 het snelst. Alexander Sims, Sam Bird en Pascal Wehrlein mochten ook mee naar de Duels.

Cassidy klopt Vandoorne met 0.008

In de kwarfinale van de Duels wist Wehrlein (Porsche) Frijns uit te schakelen. Cassidy klopte Jaguar-rijder Bird en Vandoorne was met zijn Mercedes beter dan Sims (Mahindra). In de vierde en laatste tweestrijd trok Di Grassi aan het langste eind en kon Buemi (Nissan) zich gaan verkleden. Bij de halve eindstrijd was het Cassidy die Wehrlein terug naar de pits stuurde. Vandoorne moest zijn meerdere erkennen in Di Grassi. Daarmee ging de eindstrijd om de pole tussen Cassidy en Vandoorne. Het duel werd met een nipt verschil gewonnen door Cassidy. De Nieuw-Zeelander was met 1.08.980 slechts 0.008 rapper dan Vandoorne. Het betekende zijn derde pole-position in de Formule E.

Op de tweede rij staan Di Grassi en Wehrlein. Buemi en Sims volgen daarna, met Frijns en Bird op lijn vier. De Vries deelt de zesde rij met Oliver Rowland. De E-Prix van New York City (Race 1) start zaterdag om 19.00 uur (NL-tijd). Zondag om 19.00 uur (NL-tijd) is Race 2.

Uitslag kwalificatie, E-Prix van New York City