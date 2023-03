Evans wint eerste E-Prix van Sao Paulo, P15 Frijns bij terugkeer

Regerend FE-kampioen Stoffel Vandoorne (DS Penske) kwam bij de start van de race over 31 ronden goed weg van zijn pole-position. Da Costa, tweede in de volgorde, had het moeilijker. Hij moest alles uit de kast halen in de Porsche om Mitch Evans van zich af te houden, met succes. Edoardo Mortara (Maserati) tikte Evans in de eerste bochtencombinatie achteren aan en viel met een kapotte voorvleugel ver terug. Nick Cassidy (Envision) sloot zo aan als vierde. Robin Frijns had zich al twintigste gekwalificeerd. De Nederlander in dienst van Abt, nog herstellende van een gebroken pols, werkte zich in de openingsfase op naar de achttiende plaats.

Vandoorne aan de leiding

Vandoorne ging in de vijfde ronde voor zijn eerste attack mode. Hij moest hierdoor de koppositie afstaan aan Da Costa. Maar twee ronden later had de Belg de eerste plek weer terug. Evans en Cassidy aarzelden niet en gingen in dezelfde omloop ook langs Da Costa. Na acht ronden verscheen de safety car op de baan omdat Sacha Fenestraz met zijn Nissan langs de kant was komen te staan. Kampioenschapsleider Pascal Wehrlein (Porsche), gestart van P18, was inmiddels al opgeklommen naar de tiende plaats.

In de twaalfde ronde werd het veld weer losgelaten. Vandoorne behield de leiding, voor Evans. Da Costa verschalkte Cassidy en in de dertiende ronde was ook Evans aan de beurt. Vooraan bleef het dichtbij elkaar en Cassidy vloog bij het ingaan van de veertiende ronde naar de kop. Om gelijk daarna een attack mode op te rapen, waardoor Vandoorne terug op kop kwam. Vandoorne probeerde in die fase zijn batterij te sparen en liet Cassidy en Da Costa zonder al te veel weerstand voorbij.

Tweede safety car

Voor de tweede keer verscheen in de zestiende ronde de safetycar ten tonele, nu door het uitvallen van Andretti-piloot en WK-tweede Jake Dennis. De Brit had in het middenveld een aanvaring gehad met Wehrlein. Na het verdwijnen van de safety car in de negentiende omloop kozen Cassidy en Vandoorne gauw voor een attack mode. Evans en Da Costa deden dit een ronde later ook. Met nog acht ronden te gaan, reed Evans vooraan, voor Cassidy, Vandoorne en Da Costa. Maar Evans moest nog een attack mode inzetten, waardoor Cassidy aan kop kwam.

De race werd verlengd met vier ronden, tot 35 stuks, door de twee safety cars. Evans voerde vanaf de dertigste ronde de druk op bij Cassidy. Hij pakte in ronde 32 de leiding af. Cassidy probeerde in laatste ronde terug te slaan. Ondertussen had een ontketende Sam Bird de aansluiting bij de twee koplopers gevonden. Een paar bochten voor de eindstreep zette Cassidy nog een keer zijn bolide dreigend naast die van Evans, maar hij kwam er niet langs. Evans finishte vlak voor Cassidy en Bird en boekte daarmee de zijn zevende Formule E-overwinning.

Da Costa kwam als vierde binnen, voor Jean-Eric Vergne, Vandoorne en Wehrlein. Frijns werd vijftiende.

In het kampioenschap leidt Wehrlein met 86 punten, voor Dennis (62), Cassidy (61), Vergne (60) en Da Costa (58). Titelverdediger Vandoorne is elfde met 22 punten.

De volgende twee races worden volgende maand verreden in Berlijn, op 22 en 23 april.

Uitslag Formule E - E-Prix van Sao Paulo: