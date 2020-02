Mexico ePrix: Bird snel, Abt afgevoerd naar ziekenhuis

Bird reed op het Autodromo Hermanos Rodriguez de beste tijd van de dag - over twee trainingen heen - in de slotminuten van de tweede oefensessie. De teamgenoot van Robin Frijns klokte af na 1.07.673. Dat was een tiende vlugger dan de DS Techeetah van Portugees Antonio Felix da Costa. Jaguar-man Mitch Evans was derde gevolgd door voormalig kampioen Sébastien Buemi.

Stoffel Vandoorne, die na twee regelmatige weekends aan de leiding staat in de Formule E, was opnieuw keurig vijfde, gevolgd door Frijns, André Lotterer en Pascal Wehrlein. Wehrlein start net zoals teamgenoot Jérôme d’Ambrosio echter achteraan door een gridpenalty. Beide Mahindra-rijders zitten al aan hun derde versnellingsbak van het seizoen. Lucas di Grassi was negende, gevolgd door regerend kampioen Jean-Eric Vergne.

Daniel Abt veroorzaakte in de eerste training een rode vlag met een harde klapper in bocht negen, waar de rijders het stadiongedeelte inrijden. Abt bleef ongedeerd, maar moest volgens de voorschriften toch met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden uit voorzorg. Audi prepareert alvast een nieuw chassis voor de Duitser, die niet tijdig terug was om aan de tweede training deel te nemen.

Uitslag VT2