Mexico City E-Prix: Wehrlein wint openingsrace Formule E-seizoen

De Duitse coureur Pascal Wehrlein was de dominante kracht in de race op het ingekorte circuit Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij was van pole gestart en lag het grootste deel van de race aan leiding in een race die het meeste weg had van een optocht. Uiteindelijk pakte de voormalig Formule 1-coureur zijn vijfde overwinning (en tweede in Mexico) met iets meer dan een seconde voorsprong op Envision-coureur Sébastien Buemi, terwijl Nick Cassidy derde werd.

Foto door: Dom Romney / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, de rest van het veld bij de start

De race werd in de negende ronde geneutraliseerd nadat Robin Frijns de controle over het stuur van zijn wagen verloor en bij het uitkomen van bocht 18 zwaar contact maakte met de vangrail. De Nederlander bleef ongedeerd, maar kon niet verder. De safetycar moest er aan te pas komen om de baancommissarissen de tijd te geven zijn beschadigde wrak af te voeren.

Na drie ronden kon de race hervat worden. Omdat de leiders in de race vrijwel gelijktijdig hun extra vermogens activeerden, veranderde er weinig in de rangschikking en de top tien ging na 37 ronden in slagorde over de finish.

Nyck de Vries werd bij zijn debuut voor Mahindra vijftiende, achter teamgenoot Edoardo Mortara die dertiende werd en McLaren-piloot Sam Bird die als veertiende eindigde. Stoffel Vandoorne werd uiteindelijk als achtste afgevlagd.

Uitslagen Mexico City E-Prix