Mexico City E-Prix: Wehrlein pakt eerste pole van het Formule E-seizoen

Oud-Formule 1-coureur Pascal Wehrlein wist in de openingssector van de finale een tiende van een seconde te vinden op Sébastien Buemi, en in het middendeel liep de Porsche van de Duitser verder weg bij de Envision-bolide van de Spanjaard. Uiteindelijk bedroeg het verschil op de finishlijn 0.251 seconde in het voordeel van Wehrlein. Die had eerder in de shoot-out fase van de kwalificatie ook al Robin Frijns had uitgeschakeld. De coureur van Porsche had geen kind aan Frijns die bij het uitkomen van bocht 1 wijd ging en ruim een seconde verloor.

Photo by: Andreas Beil Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

De Limburger was de kwalificatie goed begonnen met een snelste tijd in zijn groep, maar had in de kwartfinale van de shoot-out fase dus weinig in te brengen tegen Wehrlein.

De Duitser start de eerste E-Prix van het seizoen vanavond laat vanaf poleposition, voor Buemi op plek twee. Deze twee coureurs versloegen in de halve finales Nick Cassidy en Mitch Evans die normaal gesproken vanaf de plaatsen drie en vier zouden starten. Beide coureurs kregen vrijdag echter een gridstraf van één positie, waardoor Maximilian Guenther nu opschuift naar P3 en Cassidy en Evans vanaf positie vier en vijf moeten vertrekken. Jake Hughes is zesde, Frijns start als zevende.

Nyck de Vries kende opnieuw een matig optreden in de Mahindra en start de E-Prix van Mexico-Stad vanaf de laatste plaats. De E-Prix begint om 21.09 uur Nederlandse tijd.

Startopstelling E-Prix Mexico-Stad