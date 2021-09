Günther verkast naar Nissan e.dams voor Formule E-seizoen 2022

Günther was vanaf 2019 actief voor BMW en werd de jongste racewinnaar in het elektrische kampioenschap. Door het vertrek van het Duitse merk uit de Formule E moest hij op zoek naar een nieuwe werkgever. Het nieuwe onafhankelijke Andretti Autosport, dat als klantenteam met de BMW-aandrijflijn gaat rijden, koos voor Jake Dennis. Günther maakt de overstap naar Nissan e.dams.

Nissan heeft zich gecommitteerd aan de nieuwe Gen3-regels en zal dus ook de komende jaren nog actief zijn in de elektrische raceklasse. Dat biedt de Duitser perspectief voor de langere termijn. “Ik ben trots op deel uit te gaan maken van de Nissan e.dams familie. Het team heeft grote ambities in de Formule E en ik ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan het succes van dit project. Het is een eer om uit te mogen komen voor een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Dit is een geweldige nieuwe stap in mijn loopbaan.”

Günther neemt de plek over van Oliver Rowland, die naar verwachting de overstap maakt naar Mahindra Racing. Nissan e.dams heeft bovendien bevestigd dat Super GT en Super Formula-coureur Mitsunori Takaboshi aanblijft als test- en reserverijder. Jann Mardenborough blijft betrokken als simulatorrijder.