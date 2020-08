Massa en Venturi zetten per direct punt achter samenwerking

Massa eindigde donderdagavond op de zestiende plaats terwijl Stoffel Vandoorne aan de haal ging met de overwinning. Nog voordat de podiumceremonie van de slotrace begonnen was, stuurde Venturi een bericht naar buiten over het vertrek van de Braziliaan. De 39-jarige Massa had nog een jaar een contract bij het team. Hij eindigde dit seizoen op de 22ste plaats in de eindstand van het kampioenschap. Zijn beste resultaat was een derde plaats tijdens de E-Prix van Monaco in 2019.

"Het is altijd een moeilijke beslissing om bij een team te vertrekken", aldus Massa. "We hebben samen mooie dingen meegemaakt en het heeft mij de kans gegeven om iets nieuws te leren. Daarvoor wil ik het team bedanken. Het is een eer geweest om dit team te vertegenwoordigen, het podium in Monaco was zeker een hoogtepunt. De laatste twee seizoenen waren lastig en helaas hebben we niet bereikt waar we op hadden gehoopt. Ondanks dat is het een mooi avontuur geweest."

Massa verklaarde verder dat hij "op termijn zijn raceplannen voor de toekomst bekend zal maken".