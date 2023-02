Grote problemen bij Mahindra en Abt: Streep door E-Prix Kaapstad

De Indiase fabrikant hield alle vier de auto's tijdens de kwalificatie binnen. Nico Muller, Oliver Rowland, Lucas di Grassi en Kelvin van der Linde, die Robin Frijns opnieuw vervangt, verschenen geen enkele keer op de baan. Mahindra was op dat moment aan het kijken of het veilig genoeg was om überhaupt in actie te komen. Niet veel later werd bekendgemaakt dat Mahindra zich terugtrekt vanwege zorgen over de achterwielophanging. Zij leveren de ophanging ook aan Abt, het team van Frijns. Het team kampte in de eerste oefensessie met ophangingsproblemen, waarbij Van der Linde en Di Grassi aan het eind stil kwamen te staan. De Braziliaan riep dat de achterwielophanging kapot was, maar kon zijn weg tijdens de rode vlag wel weer vervolgen.

"Mahindra Racing bevestigt de terugtrekking uit de kwalificatie en race in Kaapstad door veiligheidsproblemen met de achterwielophanging", meldt het team op Twitter. "Een grondig onderzoek vindt plaats bij de terugkeer van het team in Groot-Brittannië. Deze beslissing heeft ook gevolgen voor klantenteam Abt Motorsport. De veiligheid van onze coureurs en het klantenteam is van het grootste belang." Abt publiceerde vervolgens eenzelfde statement. Door de terugtrekking verschijnen in Kaapstad slechts achttien auto's aan de start. Het is een flinke klap voor Van der Linde, die in de aanloop naar zijn thuisrace in Zuid-Afrika in het middelpunt van de belangstelling stond.

Mahindra staat momenteel zevende in het kampioenschap met 26 punten, dankzij onder meer de derde plaats Di Grassi in Mexico en de zesde plaats van Rowland in Hyderabad. Abt is daarentegen nog niet in staat geweest om dergelijke resultaten te boeken.