Ma mist Formule E-finale in Berlijn door reisrestricties

Als gevolg van een tweede golf van het coronavirus in de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is besloten om opnieuw een lockdown in te stellen. Als gevolg daarvan zijn maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het vliegverkeer ligt daardoor wederom grotendeels stil. Ma kan net als een aantal andere leden van het team niet naar Europa reizen.

Hij zei: "Helaas kan ik dit jaar niet naar Berlijn komen. Het is moeilijk om naar het buitenland te reizen zonder aan risico's blootgesteld te worden. We hebben de situatie in overweging genomen en gesprekken gevoerd met het team. Om de voorbereiding niet in de weg te zitten hebben we besloten dat dit de beste oplossing is."

Ma staat op dit moment laatste in het Formule E-klassement, maar blijft naar verwachting ook in 2020-2021 voor het team rijden. Naar verwachting is voormalig Audi-coureur Daniel Abt, die recent ontslagen werd nadat hij een professionele esporter inschakelde voor een Formule E-simrace, de aangewezen man om Ma te vervangen.

Vanaf 5 augustus wordt het huidige Formule E-seizoen afgesloten met zes races in negen dagen. Dit alles gebeurt op Tempelhof in Berlijn.