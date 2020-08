Rowland op pole voor vijfde FE-race Berlijn, Frijns vanaf P2

De drie waren samen met René Rast, Alex Lynn en Tom Blomqvist toegelaten tot de beslissende Super Pole-fase na een krankzinnige start van de kwalificatie waarbij vier coureurs van de eerste kwalificatiegroep van in totaal zes rijders te laat over start/finish kwamen om een snelle ronde te klokken. Het ging niet om de minste coureurs, maar om de kersverse Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa en de nummers twee, vier en vijf in het huidige kampioenschap Jean-Eric Vergne, Lucas di Grassi en Sébastien Buemi. Drie coureurs die in het verleden ook de titel in de Formule E voor zich opeisten.

Oorzaak was een langzaam rijdende Maximilian Guenther die in dezelfde groep zat en aan het einde van de sessie van het gas afging om een gat te creëren naar zijn voorganger Mitch Evans. Achter Guenther had zich een treintje gevormd met Vergne, Felix da Costa, Di Grassi en Buemi. Di Grassi kreeg over de boordradio te horen dat hij voort moest maken en het groepje voorbij moest gaan. Bij zijn inhaalmanouevre raakte de Braziliaan echter de voor hem rijdende Felix da Costa. Terwijl het viertal (oud-)kampioenen elkaar in de weg zat, werd even verderop de zwart-wit geblokte vlag gezwaaid waardoor alleen Evans en Guenther nog een tijd konden neerzetten. Hun tijden bleken achteraf echter niet goed genoeg om de Super Pole te bereiken.

Mercedes-coureurs Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries konden geen potten breken en starten vanaf de achttiende en negentiende positie. Achteraan het veld staan dus vier Formule E-kampioenen met Di Grassi op P21, Felix da Costa op P22, Buemi op P23 en Vergne op P24.

De race begint woensdagavond om 18.30 uur.

Uitslag kwalificatie Formule E - Berlijn Ronde 10