Vergne blijft Techeetah trouw voor Formule E-seizoen 2022

DS Techeetah werd flink geraakt door de coronapandemie. Eigenaar SECA was de afgelopen maanden naarstig op zoek naar nieuwe investeerders en stond zelfs open voor een verkoop. De beoogde deal met een Canadese investeerder klapte rond de E-Prix van Londen. Coureurs Antonio Felix da Costa en Jean-Eric Vergne zaten daardoor lange tijd in onzekerheid over hun toekomst. Beide rijders kregen al geruime tijd geen salaris meer overgemaakt. Eerder deze maand werd al bekend dat Felix da Costa ook komend seizoen voor de formatie actief blijft, en nu heeft ook Vergne duidelijkheid gegeven over zijn toekomst.

De Fransman, die volgend jaar met Peugeot deelneemt aan het nieuwe Hypercar-traject, liet op sociale media weten: “Formule E is een go. Voor dit nieuwe hoofdstuk met DS Techeetah en Antonio, leggen we de lat veel hoger.”

Vergne eindigde het voorbije seizoen op de tiende plaats in de eindrangschikking, met de zege in de eerste race in Rome als hoogtepunt. De twee ervaren krachten verschijnen van 29 november tot en met 2 december aan de start van de Formule E pre-season test in Valencia.