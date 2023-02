Vergne wint enerverende E-Prix van Hyderabad, drama voor Jaguar

Mitch Evans en Sam Bird hadden de snelheid om de eerste Formule E-race in Hyderabad te domineren, maar het kwam er niet van. Evans kwam goed van zijn plek en ging n de eerste ronden aan de leiding, maar liet zich bij het nemen van de Attack Mode aftroeven en viel terug naar de vierde plek. Hij kon Sacha Fenestraz snel terugpakken en lag derde. Vanuit de achtergrond was Evans’ teamgenoot Sam Bird bijzonder gretig om naar voren te komen en dat brak beide coureurs op. Bird remde te laat voor de hairpin en kwam vol in aanraking met Evans. De polesitter viel daardoor uit, Bird kon zijn weg op grote achterstand vervolgen.

Daardoor kwam Jean-Eric Vergne aan de leiding in de wedstrijd, maar hij moest verdedigen ten opzichte van beide Envision-rijders Nick Cassidy en Sébastien Buemi. Jake Dennis zat erachter op de vierde plek, maar had problemen met zijn batterij. Het team van Andretti probeerde het systeem onder controle te krijgen en kreeg daarbij een welkome onderbreking toen Jake Hughes van McLaren zijn wagen in de muur parkeerde. De safety car kwam op de baan en de wedstrijd werd met nog zes ronden te gaan hervat.

René Rast ging in de inmiddels befaamde hairpin in de fout bij de herstart, hij raakte onder meer Jake Dennis. De Andretti-rijder had naast zijn problemen met de accu ook schade opgelopen bij de aanrijding met Rast. Beide rijders brachten hun wagen in de pits en noteerden een DNF in een weekend waar ze hadden kunnen profiteren van de problemen bij klassementsleider Pascal Wehrlein.

Raceleider Vergne had intussen zijn handen vol aan Cassidy. De Kiwi had een voordeel qua energie, maar slaagde er niet in dat om te zetten in een kansrijke aanval. Vergne pakte zodoende zijn eerste overwinning van het seizoen en ging met beide Envision-rijders naar het podium. Buemi werd derde voor Antonio Felix da Costa, maar de twee wisselden na de race nog van plek vanwege een late drive through-penalty voor Buemi. De Fransman kreeg deze straf omdat hij te veel energie verbruikte. Da Costa werd daardoor derde voor Buemi en Pascal Wehrlein. Sergio Sette Camara eindigde op de zesde plek voor Oliver Rowland en Norman Nato.

Regerend wereldkampioen Stoffel Vandoorne sprokkelde weer een paar punten voor het team van DS Penske. Hij werd negende. André Lotterer pakte het enige punt voor Andretti, hij eindigde op de tiende plek.

Het Abt Formule E-team bleef opnieuw puntloos. Nico Müller eindigde op de twaalfde plek. Kelvin van der Linde, de vervanger van Robin Frijns, viel al na negen ronden uit.

De Formule E gaat over twee weken verder met de E-Prix van Kaapstad. Wehrlein begint als klassementsleider aan die wedstrijd.

Uitslag: E-Prix van Hyderabad