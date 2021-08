Dennis blijft Formule E-team Andretti ook na vertrek BMW trouw

BMW hield voorafgaand aan het Formule E-seizoen 2020-2021 een interne shoot-out om te bepalen wie het plekje van de vertrokken Alexander Sims mocht innemen. Onder de deelnemers onder meer DTM-coureurs Philipp Eng en Lucas Auer, maar het zitje ging ietwat verrassend naar Jake Dennis. De rookie heeft het vertrouwen echter volledig terugbetaald met zeges in Valencia en Londen. Voorafgaand aan de seizoensfinale in Berlijn staat hij op de vierde plaats in het kampioenschap, op slechts veertien punten van leider Nyck de Vries.

De dubbele ronde in Duitsland is tevens het laatste optreden van BMW. De fabrikant verlaat het elektrische kampioenschap, nadat het in 2018 als fabrieksteam de handen ineensloeg met de formatie van Michael Andretti. Het team Andretti Autosport maakt ook komend jaar nog gebruik van de aandrijflijn van BMW en heeft zich eveneens verzekerd van de diensten van Dennis. Teambaas Roger Griffiths: “Jack heeft in zijn rookieseizoen laten zien dat hij over alles beschikt wat nodig is om te winnen in de Formule E. Zijn kennis van de BMW-aandrijving en bijbehorende systemen zou ervoor moeten zorgen dat we komend seizoen succesvol kunnen zijn.”

De toekomst van BMW-rijder Maximilian Guenther is nog niet bekend.