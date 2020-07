Hankook nieuwe bandenleverancier van de Formule E

Hankook was de afgelopen jaren voornamelijk actief in de DTM, in 2019 kwam de W Series daarbij. Daarnaast is men actief in de GT3- en toerwagenracerij. Het merk gaat banden ontwikkelen voor droge en natte omstandigheden, voor de productie worden duurzame materialen gebruikt. De entree van Hankook valt samen met de introductie van de Gen3-wagens, in 2022.

In een reactie op het nieuws laat COO Sooil Lee van Hankook weten: “Onze medewerkers zijn extreem trots dat Hankook geselecteerd is voor het leveren van banden en technologie aan de Formule E. Ons bedrijf staat net als de Formule E voor een duurzame toekomst en we kijken uit naar de samenwerking als partner voor de derde generatie.”

De plannen voor de derde generatie Formule E-wagens werden in juni tijdens een bijeenkomst van de mondiale autosportraad al goedgekeurd. Er zijn verschillende nieuwigheden voor de klasse. Williams Advanced Engineering heeft de aanbesteding voor het leveren van batterijen gewonnen. De Britse firma was in den beginne ook actief bij de productie van de Formule E-batterijen, maar werd voor de Gen2-wagens afgetroefd door McLaren.

Ook is een aantal maatregelen aangekondigd waarmee in de toekomst kosten bespaard moeten worden, maar ook de ecologische voetafdruk verder verkleind moet worden. Zo mag een team vanaf 2020-2021 nog maar zeventien operationele medewerkers meenemen. Op dit moment zijn dat er nog twintig.