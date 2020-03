Formule E-stal Nissan e.dams krijgt nieuwe chef

Carcamo was sinds de overname in 2018 van het Renault e.dams-team door Nissan verantwoordelijk voor het Formule E-project van de Japanners. Hij gaat op het hoofdkantoor van Nissan aan de slag als eindverantwoordelijke voor de afdeling die zich bezighoudt met de productie van sportieve straatauto’s.

Volpe komt over Infiniti, het luxemerk van Nissan dat van 2013 tot en met 2015 titelsponsor was van Formule 1-team Red Bull Racing en tegenwoordig een technische partner is van het Renault F1 Team. Voorheen werkte hij onder andere bij Lotus en Ferrari. Bij Infiniti is Volpe verantwoordelijk voor de motorsport-divisie en die taak behoudt hij ook als hij zijn werkzaamheden bij Nissan oppakt.

Het e.dams Nissan Formule E-team van coureurs Sébastien Buemi en Oliver Rowland werd in het seizoen 2018-2019 vierde in het kampioenschap, en staat ook in het huidige - stilgelegde - seizoen vierde.

Ook Eindhoven toont interesse in de Formule E: