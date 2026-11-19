Formule E

Formule E-grid 2027: alle liveries per team onthuld

Zo ziet elke auto op de Formule E-grid van 2027 eruit

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 13:38

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Andretti

Felipe Drugovich, Andretti Formula E

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Na de wijziging van zijn kleurstelling halverwege het seizoen 2025-26 heeft Andretti voor 2027 opnieuw een nieuw kleurenschema onthuld. De Amerikaanse formatie rijdt aan het begin van het Gen4-tijdperk met chroom en zwart in zijn nieuwe auto met Nissan-aandrijving.

Jake Dennis en Felipe Drugovich rijden opnieuw voor Andretti als onderdeel van een ongewijzigde line-up.

Citroen

Nick Cassidy, Citroen Racing

Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Citroën heeft zijn blauw-wit-rode identiteit behouden nu het aan zijn tweede seizoen in de Formule E begint. Hoewel het in april een opvallende tijdelijke kleurstelling presenteerde, legt het definitieve ontwerp dat voorafgaand aan de test op Jarama is getoond de nadruk weer op de bedrijfskleuren van het merk.

Ook de rijdersbezetting bij het Stellantis-merk blijft ongewijzigd, met Jean-Eric Vergne en Nick Cassidy die in 2027 teamgenoten blijven.

Cupra Kiro

Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Cupra Kiro heeft zijn kenmerkende fluorescerend gele en koperkleurige kleuren behouden, aangevuld met een vleugje zwart als onderdeel van een doorontwikkelde kleurstelling.

Pepe Martí blijft rijden voor de Porsche-klant, terwijl Jake Hughes na een jaar aan de zijlijn terugkeert in de Formule E om Dan Ticktum te vervangen.

Fortescue Zero

Dan Ticktum, Fortescue Zero Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Na de overname van het voormalige DS Penske-team stapt Fortescue Zero de Formule E in als team met een elektrische groene en zwarte kleurstelling.

Dan Ticktum voert de rijdersbezetting van het Australische team aan, maar de identiteit van zijn teamgenoot blijft een vraagteken nu de oorspronkelijke aanwinst Taylor Barnard probeert onder zijn contract uit te komen. Fortescue Zero heeft Paul Araon binnengehaald als vervanger van Barnard voor de test op Jarama.

Fusion

Ayhancan Guven, Fusion Racing Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Wat het tweede fabrieksteam van Porsche had moeten worden, zal nu zelfstandig worden gerund door de Fusion Group. De formatie onder leiding van voormalig Penske-technisch directeur Phil Charles heeft tijdens tests een donkerblauwe kleurstelling met gele tinten gebruikt.

De line-up van het team is nog niet officieel bevestigd, maar Ayhancan Güven en Taylor Barnard komen op Jarama in actie.

Jaguar

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Jaguar heeft zijn vertrouwde zwart-wit-gouden ontwerp voor de start van het Gen4-tijdperk overboord gezet. De Britse fabrikant heeft blauw gekozen als basiskleur voor zijn nieuwe kleurstelling, waardoor de auto dichter bij zijn nieuwe reeks straatauto's komt te staan.

Wat de rijdersbezetting betreft, blijft Antonio Felix da Costa nog een seizoen, terwijl Stoffel Vandoorne zich bij het team heeft gevoegd om Mitch Evans te vervangen.

Lola-Yamaha

Robert Shwartzman, Lola Formula E Team

Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Nu het zonder Abt als fabriekspartner rijdt, houdt de alliantie Lola-Yamaha vast aan haar vertrouwde saffierblauwe kleurenschema, compleet met gele accenten over de hele auto.

Nu Lucas di Grassi zijn helm aan de wilgen hangt en Zane Maloney naar Nissan vertrekt, heeft Lola volgend jaar twee nieuwe coureurs in de vorm van Robert Shwartzman en Enzo Fittipaldi.

Mahindra

Nyck De Vries, Mahindra Racing

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Mahindra heeft zijn vertrouwde bedrijfskleuren voor het Gen4-tijdperk behouden, maar heeft het ontwerp aanzienlijk vernieuwd om de auto een frisse uitstraling te geven.

Zowel Nyck de Vries als Edoardo Mortara blijven voor de Indiase fabrikant rijden na een sterk slot van het seizoen 2025-26.

Nissan

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Nissan rijdt op Jarama met een tijdelijke volledig zwarte kleurstelling voordat het begin december op het NISMO Festival in Japan het definitieve ontwerp onthult.

De Japanse fabrikant heeft zijn line-up aangepast, waarbij Zane Maloney is aangetrokken als teamgenoot van Oliver Rowland.

Opel

Mitch Evans, Opel GSE Formula E Team

Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Opel stapt de Formule E in met een gedurfd geel kleurenschema, nu het feitelijk DS vervangt als tweede team van Stellantis in de Formule E.

Na de operatie vanaf nul te hebben opgebouwd, heeft Opel voormalig Jaguar-ster Mitch Evans binnengehaald, terwijl Théo Pourchaire de rijdersbezetting compleet maakt.

Envision

Maximilian Gunther, Envision Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Envision heeft dan misschien een nieuwe titelsponsor, maar blijft volgend seizoen met zijn opvallende groene kleurstelling rijden. Blauw is echter vervangen door zwart als secundaire kleur van het team.

Maximilian Guenther komt over van DS Penske om teamgenoot te worden van voormalig Williams-junior Zak O'Sullivan, die zijn Formule E-debuut maakt na de afgelopen twee seizoenen in Japan te hebben geracet.

Porsche

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Porsche houdt zijn Formule E-kleurstelling voorlopig nog geheim. De Duitse fabrikant verscheen op Jarama in dezelfde camo-kleurstelling waarmee het tijdens privétests met de Gen4 heeft gereden.

Wat de coureurs betreft, zetten Pascal Wehrlein en Nico Müller hun samenwerking voort na een succesvolle campagne in 2025-26 als teamgenoten.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Hoe het F1-reglement van 2026 Oscar Piastri's 'echte kracht' afzwakte



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Hoe het F1-reglement van 2026 Oscar Piastri's 'echte kracht' afzwakte





Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



2 u



Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?





"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



2 u



"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas





Wat Flavio Briatore bij Alpine meeneemt van McLaren na 'ramp' met Fernando Alonso



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



2 u



Wat Flavio Briatore bij Alpine meeneemt van McLaren na 'ramp' met Fernando Alonso

Vorig artikel Citroen-teambaas overleden op 43-jarige leeftijd

Volgend artikel ‘Je kunt niet anders dan onder de indruk zijn van de Gen4’ – Formule E wil sceptici overtuigen

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Alex: ‘Aprilia heeft de titel verloren omdat het Marc Márquez tegenover zich had’



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



9 u



Alex: ‘Aprilia heeft de titel verloren omdat het Marc Márquez tegenover zich had’





Jorge Martín focust op zege in Portugal, niet op mogelijke MotoGP-titelbeslissing



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



9 u



Jorge Martín focust op zege in Portugal, niet op mogelijke MotoGP-titelbeslissing





Waarom de resultaten geen recht doen aan de ‘raketsnelle’ Genesis in WEC



WEC



WEC 1 d



Waarom de resultaten geen recht doen aan de ‘raketsnelle’ Genesis in WEC

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer