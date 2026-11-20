Formule E
Formula E pre-season test ends early after car explodes and catches fire
Barnard's car caught fire in the final hour of testing at Jarama on Friday
Jose Carlos de Celis
Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:26
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Foto de @datanromar
Taylor Barnard is ongedeerd gebleven nadat zijn Fusion-bolide op Jarama in brand vloog en explodeerde. Door het incident kwam de laatste dag van de Formule E-test voorafgaand aan het seizoen 2027 abrupt ten einde.
De vrijdag met de nieuwe Gen4-auto's was, los van de gebruikelijke betrouwbaarheidsproblemen, relatief soepel verlopen. Kort voor het laatste uur van de sessie ging het echter mis toen de Fusion van Barnard in brand vloog.
De Britse coureur kon op eigen kracht uit de auto klimmen en deed dat voordat de bolide explodeerde. Na het incident kwamen de medical car, safety car en een brandweerwagen snel in actie, terwijl boven de heuvel een enorme rookpluim opsteeg.
De sessie werd meteen met een rode vlag stilgelegd, waarbij alle coureurs de opdracht kregen om op de baan te stoppen. Na enkele minuten kregen meerdere auto's de instructie om tegen de rijrichting in terug te keren naar de pits.
De teams kregen te horen dat de sessie niet zou worden hervat. Daarmee kwam de pre-season test voortijdig ten einde, een uur eerder dan gepland.
De vermoedelijke oorzaak van het probleem met de Fusion is de batterij in de auto van het Porsche-klantenteam, maar het team heeft nog geen uitleg gegeven.
"De hulpdiensten zijn actief bezig met de afhandeling van het incident. We kunnen bevestigen dat er geen gewonden zijn en we zullen grondig onderzoeken wat de oorzaak is", lieten Formule E en de FIA in een gezamenlijke verklaring weten. "We komen met verdere updates zodra er meer informatie beschikbaar is."
Eerder op de ochtend, na slechts twee minuten in de sessie, was de fabrieks-Jaguar van Stoffel Vandoorne op de baan stilgevallen. Dat zorgde voor de eerste rode vlag van de slotdag.
Na de stilstand van Vandoorne werd de Jaguar in een apart deel van het circuit geparkeerd en uit veiligheidsoverwegingen in quarantaine geplaatst, terwijl controles werden uitgevoerd om te verzekeren dat alles in orde was.
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