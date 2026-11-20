Formule E

Formula E pre-season test ends early after car explodes and catches fire

Barnard's car caught fire in the final hour of testing at Jarama on Friday

Jose Carlos de Celis

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:26

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Foto de @datanromar

Taylor Barnard is ongedeerd gebleven nadat zijn Fusion-bolide op Jarama in brand vloog en explodeerde. Door het incident kwam de laatste dag van de Formule E-test voorafgaand aan het seizoen 2027 abrupt ten einde.

De vrijdag met de nieuwe Gen4-auto's was, los van de gebruikelijke betrouwbaarheidsproblemen, relatief soepel verlopen. Kort voor het laatste uur van de sessie ging het echter mis toen de Fusion van Barnard in brand vloog.

De Britse coureur kon op eigen kracht uit de auto klimmen en deed dat voordat de bolide explodeerde. Na het incident kwamen de medical car, safety car en een brandweerwagen snel in actie, terwijl boven de heuvel een enorme rookpluim opsteeg.

De sessie werd meteen met een rode vlag stilgelegd, waarbij alle coureurs de opdracht kregen om op de baan te stoppen. Na enkele minuten kregen meerdere auto's de instructie om tegen de rijrichting in terug te keren naar de pits.

De teams kregen te horen dat de sessie niet zou worden hervat. Daarmee kwam de pre-season test voortijdig ten einde, een uur eerder dan gepland.

De vermoedelijke oorzaak van het probleem met de Fusion is de batterij in de auto van het Porsche-klantenteam, maar het team heeft nog geen uitleg gegeven.

"De hulpdiensten zijn actief bezig met de afhandeling van het incident. We kunnen bevestigen dat er geen gewonden zijn en we zullen grondig onderzoeken wat de oorzaak is", lieten Formule E en de FIA in een gezamenlijke verklaring weten. "We komen met verdere updates zodra er meer informatie beschikbaar is."

Eerder op de ochtend, na slechts twee minuten in de sessie, was de fabrieks-Jaguar van Stoffel Vandoorne op de baan stilgevallen. Dat zorgde voor de eerste rode vlag van de slotdag.

Na de stilstand van Vandoorne werd de Jaguar in een apart deel van het circuit geparkeerd en uit veiligheidsoverwegingen in quarantaine geplaatst, terwijl controles werden uitgevoerd om te verzekeren dat alles in orde was.

Later meer

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



11 min



Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”





Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was



Dakar



DAKR Dakar 17 min



Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was





Formula E pre-season test ends early after car explodes and catches fire



Formule E



FE Formule E 19 min



Formula E pre-season test ends early after car explodes and catches fire





Marc Márquez 'stijver' in training Portimão: "Ik kan alleen maar verliezen"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



19 min



Marc Márquez 'stijver' in training Portimão: "Ik kan alleen maar verliezen"

Vorig artikel ‘Je kunt niet anders dan onder de indruk zijn van de Gen4’ – Formule E wil sceptici overtuigen

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Jose Carlos de Celis





Nieuw F1-record voor Verstappen: podia vanaf zeventien verschillende startposities



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



1 j



Nieuw F1-record voor Verstappen: podia vanaf zeventien verschillende startposities





Waarom Aston Martin F1 besloot upgrades uit te stellen tot Imola



Formule 1



Formule 1



GP van Emilia-Romagna



17 mei 2025



Waarom Aston Martin F1 besloot upgrades uit te stellen tot Imola





Hoe heten de bochten, hoeveel bochten en meer: Alles over het F1-circuit Madring



Formule 1



Formule 1 26 apr 2025



Hoe heten de bochten, hoeveel bochten en meer: Alles over het F1-circuit Madring

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer