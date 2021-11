Envision Racing onthult nieuwe kleurstelling voor FE-seizoen 2022

Onder de naam Virgin Racing debuteerde het huidige Envision Racing in het allereerste seizoen van de Formule E al in de raceklasse. Daarna heeft de renstal qua naam meerdere gedaantewisselingen ondergaan, voordat men vanaf het seizoen 2018-2019 als Envision Virgin Racing verder ging. Al die tijd is de kleurstelling van het team herkenbaar gebleven, met auto’s die overwegend blauw en paars waren met enkele rode accenten.

Nu volgt er opnieuw een rebranding voor het team, dat afgelopen seizoen in actie kwam met Robin Frijns en nieuwkomer Nick Cassidy. Virgin is niet langer verbonden aan het team, dat nu dus verder gaat als Envision Racing. Bij die nieuwe naam hoort ook een nieuwe kleurstelling, die het team maandag presenteerde bij de klimaatconferentie in Glasgow. Het zijaanzicht van de bolide is nog altijd grotendeels blauw-paars, maar het bovenaanzicht van de bolide is daarentegen nu bijna geheel groen. Ook de rode accenten zijn verdwenen.

De gewijzigde kleurstelling betekent dat Robin Frijns in het aanstaande Formule E-seizoen te herkennen is aan een andere livery dan de afgelopen drie seizoenen, toen de Nederlander al uitkwam voor Envision Virgin Racing. Voor het einde van het afgelopen seizoen maakte de renstal al bekend dat Frijns ook in het seizoen 2022 weer van de partij is. Het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot wordt.