Een F1-achtige kalender, F1-achtige prestaties? Hoe de Formule E "volwassen wordt" in de schaduw van zijn grote broer

Wanneer de Formule E haar gloednieuwe generatie racewagens onthult – de 600 kW sterke Gen4-auto met vierwielaandrijving – – zal dat gebeuren op de meest gevarieerde racekalender tot nu toe, met een mix van stratencircuits, klassieke permanente circuits en ingekorte Grand Prix-circuits.

De tijd dat relatief trage en weinig indrukwekkende FE-auto’s beperkt moesten blijven tot krappe, met chicanes bezaaide circuits om hun accu’s op peil te houden, lijkt eindelijk voorbij. En hoewel locaties als Tokio en Berlijn Tempelhof nog steeds op het 21-races tellende programma voor 2026-27 staan, heeft de volledig elektrische raceklasse ook de London ExCeL- ingeruild voor het voormalige Grand Prix-circuit Brands Hatch, en is het programma uitgebreid met het Circuit of The Americas en Zandvoort.

Het is simpelweg noodzakelijk voor de grotere en bredere Gen4 om de benen te strekken en een spektakel neer te zetten, maar dit wordt ook ondersteund door de indrukwekkende technologie voor energieterugwinning, ook al zal de FE nog steeds chicanes toevoegen aan de meeste van haar circuits van Grand-Prix-kaliber. Daardoor verandert de FE van een kampioenschap op stratencircuits in een kalender die steeds meer lijkt op de mix van circuits waar de Formule 1 zich op heeft gericht.

"Dat moet eigenlijk wel, want we worden volwassen", vertelde FE-CEO Jeff Dodds aan Motorsport. "Als je twaalf jaar teruggaat, toen we nog in de kinderschoenen stonden, waren er twee auto’s [waar coureurs tussen wisselden] omdat de accu’s nog niet zo goed waren. De topsnelheden waren niet erg hoog. We hadden geen fans. Dus wilde je de races naar plekken brengen waar ze van nature voor de mensen in de buurt lagen.

"We hebben nu meer dan 400 miljoen fans over de hele wereld. De auto’s kunnen bijna dezelfde snelheid en prestaties leveren als een Formule 1-auto. Het is dus onvermijdelijk dat we het circuit moeten afstemmen op de locatie van het kampioenschap. We willen dicht bij een grote, stedelijke locatie zitten en we willen op een circuit rijden waar de auto zich kan laten zien.

"Londen was geweldig voor ons: een race binnen en buiten, fantastisch voor de fans, heel opvallend. Maar je kon de Gen4-auto niet op dat circuit inzetten. Drie jaar geleden ben ik naar Bobby Epstein bij COTA gegaan. We besloten toen allebei dat we beter konden wachten op de grotere, krachtigere Gen4-auto, die beter geschikt is voor het circuit."

Door een tweede race in de Verenigde Staten toe te voegen aan de twee Chinese races, richt de Formule E zich duidelijk op een aantal van dezelfde markten als haar grote broer, waarbij de F1 de afgelopen jaren is overgestapt op drie races in de VS en tegelijkertijd Chinese fabrikanten voor zich probeert te winnen.

Tegelijkertijd is de FE ook vastbesloten om de F1 te evenaren met de prestaties van zijn toekomstige Gen5-auto. De overgang van de 350 kW sterke Gen3 Evo naar de Gen4, die een racemodus van 450 kW en een aanvalsmodus van maximaal 600 kW heeft, is een generatiesprong in prestaties. Dodds was stellig: „Met de Gen4 zitten we de F1 op de hielen, en de Gen5 is waarschijnlijk nog sneller.”

COTA in Austin voegt zich bij het andere Grand Prix-circuit Miami als de tweede Amerikaanse race op de Formule E-kalender voor 2026-27 Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Hoewel -baas Dodds erkent dat er enige concurrentie is, benadrukte hij dat de stijgende vloed alle boten doet stijgen, nu de internationale motorsport naast NASCAR en IndyCar voet aan de grond krijgt in de VS.

"Het is een beetje van beide," zei hij. "Het helpt bij het opbouwen van gemeenschappen van e motorsportfans rond die steden. Hoe meer er in de VS races worden gehouden die niet tot de IndyCar of NASCAR behoren, hoe meer de bekendheid van andere racestijlen toeneemt. Het is goed voor ons om daar meer dan één race te hebben. Het is waarschijnlijk goed voor ons dat de F1 daar een grotere fanbase heeft opgebouwd. En het is een belangrijke markt. Er is geen scenario waarin we niet streven naar uitbreiding van onze voetafdruk en onze aanwezigheid daar.”

Die tweeledige relatie met de F1 kwam ook tot uiting tijdens de recente ePrix van Monaco , toen de serie regerend wereldkampioen Lando Norris en andere coureurs uitnodigde om het evenement bij te wonen, en de lovende woorden van Norris over het competitieniveau zullen het marketingteam van de elektrische racereeks zeker goed zijn bevallen, hoewel het risico bestond dat de schijnwerpers zouden worden weggehaald van de eigen kopstukken van de FE.

Sprintwedstrijden op de juiste manier? Hoe de FE haar Gen4-auto probeert te „ontketenen“

Het idee dat de FE ooit de explosieve commerciële en mainstream populariteit van de F1 kan evenaren, lijkt op zijn best nog steeds vergezocht, maar dat betekent niet dat de elektrische raceklasse geen manieren kan vinden om een ander product aan te bieden. De zes sprintraces van de F1 zijn wisselvallig geweest: ze zijn populair bij omroepen en promotors, maar bieden weinig competitieve variatie in vergelijking met de hoofd-Grand Prix. Er zijn gesprekken gaande om het format op te schudden, aangezien de serie vanaf volgend jaar naar dubbele cijfers wil gaan.

Met de Gen4-auto heeft de FE de energiebeperkingen van de auto omgezet in een kans om iets anders te doen. Vanaf het seizoen 2026-27 introduceert de serie een kortere sprintrace tijdens de raceweekends met twee races: één race is de typische E-Prix met accubeheer, en een kortere, zogenaamde E-Prix Unleashed-race waarin coureurs de indrukwekkende nieuwe auto’s tot het uiterste kunnen drijven, waardoor de twee races een heel eigen karakter krijgen.

"Wat mensen gewend zijn, is het strategische aspect van het racen," legde Dodds uit. "We noemen het vaak een soort schaakspel op het circuit. Batterijregeneratie, complexe racestrategieën. Wat we van fans hebben gehoord, is dat er een geweldige nieuwe Gen4-auto aankomt. Het is jammer dat we die alleen tijdens de kwalificatie kunnen zien en dat hij niet echt zijn volledige potentieel laat zien, omdat er momenten zijn waarop coureurs de accu regenereren.

"De ePrix Unleashed is een race die zo’n 10 minuten korter is, maar in feite gaat het er keihard aan toe. Vanaf het moment dat de lichten uitgaan, zie je 450 kilowatt en hoge downforce. Je ziet deze auto’s op volle snelheid rijden. Als je een weekend lang komt kijken, zie je eerst een race met een complexe strategie en daarna zie je de coureurs in die beestachtige auto’s, die er in een prestatierace voluit tegenaan gaan.”

Formule E ‘wordt volwassen’ en breidt zich uit naar een groeiend aantal Grand Prix-locaties, als aanvulling op zijn roots op stratencircuits. Foto door: DPPI

Er zou een scenario kunnen zijn waarin de kortere race op volle snelheid juist de hoofdattractie voor fans wordt, maar de FE wil ook het strategische element behouden, in ieder geval voorlopig.

"Ja, om een aantal redenen," zei Dodds. "Het stelt ons in staat om een langere race te houden, wat belangrijk is, maar het bootst ook het rijden met een elektrische auto in de echte wereld na. Onze auto’s moeten tijdens de race 40% van de accucapaciteit terugwinnen, net zoals wanneer je in de stad in een elektrische auto rijdt en de accu kunt opladen door te remmen en scherp door bochten te gaan.

"Het gaat deels ook om het demonstreren van de technologie. Misschien hebben we over vier of vijf jaar een gesprek waarin we het hebben over solid-state-batterijen, technologieën die naar een hoger niveau zijn getild en waarin iedereen auto’s koopt met een actieradius van 1000 mijl. Misschien zitten we dan hier en zeggen we dat we dat strategische element niet meer nodig hebben. We kunnen een race van een uur op volle kracht rijden. Maar voorlopig is het een heel interessant onderdeel van ons kampioenschap en een onderscheidend kenmerk voor ons.”

Te midden van de spanningen tussen de FE en de F1 dreigt er een scheiding aan de horizon

Hoewel technologische vooruitgang en beleidsbeslissingen de F1 en de FE meer dan ooit lijken te hebben samengebracht, zal de dreigende terugkeer van de F1 naar V8-motoren, met een grotere nadruk op verbrandingsvermogen, ervoor zorgen dat die trend over vier of vijf jaar wordt omgekeerd.

Dodds vond die stap "contra-intuïtief" ten opzichte van hoe de markt er tegen die tijd uit zal zien, maar het hebben van duidelijk gedefinieerde identiteiten zal alle series helpen om zich te onderscheiden van de rest.

"Het feit dat de F1 de laatste tijd meer over elektrisch racen spreekt, is vanuit het oogpunt van naamsbekendheid geen slechte zaak voor ons", aldus Dodds. "Maar vind ik het vanuit ons perspectief verstandig van hen? Ja, natuurlijk, want wij zijn puur elektrisch racen. Zij zullen overstappen op racen met verbrandingsmotoren. Daardoor kunnen wij ons volledig onderscheiden. Wij doen het elektrische racen, zij doen het racen met verbrandingsmotoren. Dat is heel logisch.

"Het enige wat ik zou willen opmerken is dat de kans groot is dat er in 2030 wereldwijd 45 miljoen elektrische voertuigen zullen zijn verkocht, het dubbele van het huidige aantal. Ze zullen dus de overstap maken naar verbrandingsmotoren op een moment dat de mobiliteit in de huishoudens juist heel duidelijk de kant van elektrificatie opgaat. Dat is het enige wat mij een beetje tegen de intuïtie ingaat.

"Maar puur vanuit het oogpunt van het racespektakel denk ik dat het voor fans overzichtelijker is om te weten dat er een raceserie met verbrandingsmotoren is, een raceserie met puur elektrische auto’s en een paar hybride auto’s in het WEC en de IndyCar."

Porsche Gen4 Foto door: Porsche

Los van eventuele vergelijkingen met of rivaliteit tegen de F1 staat er veel op het spel bij de veel snellere Gen4-auto om de FE naar een hoger niveau te tillen, en Dodds is optimistisch dat de serie een sterk momentum heeft opgebouwd om te blijven groeien.

Toen Motorsport hem vroeg wat de FE nu moet doen om het volgende niveau te bereiken, antwoordde hij: "Ik denk dat we al de dingen doen die nodig zijn om het volgende niveau te bereiken. Ten eerste groeien we al. We zijn een snelgroeiend bedrijf. Onze inkomsten stijgen. We breiden ons fanbestand uit. We vergroten ons tv-publiek. Een uitgebreidere kalender, waarmee we ons product bij meer mensen onder de aandacht brengen, is belangrijk. Een verbeterde en grotere aanwezigheid in de media en op digitale platforms is echt belangrijk.

"Maar om al die dingen te kunnen doen, moet je mensen aantrekken met spannende races en een geweldige raceauto. We hebben al jaren spannende races, maar nog geen raceauto waarvan mensen zeggen: ‘Die is net zo snel, of bijna net zo snel, als een Formule 1-auto.’

"Nou, daar bevinden we ons nu in. Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn. We moeten gewoon doorzetten."