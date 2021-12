Mortara klokt snelste weektijd op slotdag Formule E-test Valencia

Na twee dagen testen en de mediadag op woensdag werd donderdag de Formule E pre-season test in Valencia afgesloten. De coureurs mochten tot 15.00 uur waardevolle data verzamelen, voordat eind januari het Formule E-seizoen 2022 in Riyad van start gaat.

Edoardo Mortara, vorig seizoen op zeven punten van kampioen Nyck de Vries tweede in de eindrangschikking, noteerde aan het begin van de middag de snelste tijd door het circuit in 1.25.763 te ronden. Daarmee bleef hij Jean-Eric Vergne vier honderdsten voor. Stoffel Vandoorne eindigde in de fabrieks-Mercedes op net iets minder dan een tiende als derde, gevolgd door Mitch Evans voor Jaguar en Pascal Wehrlein in de Porsche. De Vries eindigde op exact anderhalve tiende als zesde, gevolgd door Nick Cassidy, Robin Frijns, Antonio Felix da Costa en Alexander Sims. De top-veertien eindigde binnen een halve seconde, wat de competitiviteit van de klasse maar weer eens aantoont.

Door de homologatie rijdt de Formule E komend jaar met dezelfde aandrijflijn als vorig jaar, waardoor er weinig betrouwbaarheidsproblemen te ontdekken vielen. Wel moest de rode vlag tweemaal gezwaaid worden. Andretti Autosport-nieuweling Oliver Askew stond na een kwartier al in de grindbak in bocht 8. Een uur later viel Sergio Sette Camara in de Dragon Penske stil.