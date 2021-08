De start van de allesbeslissende seizoensfinale verliep chaotisch. Mitch Evans kwam niet weg van zijn plek en werd vervolgens van achteren geraakt door de aanstormende Edoardo Mortara. Daardoor waren beide titelkandidaten direct uitgeschakeld. De Zwitserse Italiaan werd na het incident naar het medisch centrum vervoerd voor een medische check. Daar bleek dat hij een microfractuur in zijn vierde wervel heeft opgelopen.

Mortara hoeft niet onder het mes maar zal wel de komende zes weken uitgeschakeld zijn, zo vertelde hij aan Motorsport.com: “Het is niet best. Ik heb een gebroken wervel. Het was een behoorlijk heftige impact. Ik voel me beurs. Het is geen enorm zware blessure maar ik heb wel een week of zes nodig om te herstellen. Ik neem de tijd want dit was toch al de laatste race. Ik ben zeer dankbaar dat ik geen operatie hoef te ondergaan of dat de kwetsuur ernstiger is.”

Ondanks de crash en de DNF eindigde Mortara in het kampioenschap alsnog als tweede, achter nieuwbakken Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries.