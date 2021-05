Eriksson vervangt Müller bij Dragon/Penske tijdens FE-races Mexico

De eerste zeven races van het Formule E-seizoen 2020-2021 zitten erop en de volgende races zijn alweer in aantocht. Op 19 en 20 juni racet de elektrische raceklasse op het Autodromo Miguel E. Abed nabij Puebla, waar een nieuwe double header wordt georganiseerd. Tijdens deze E-Prix’ van Mexico schittert Nico Müller echter door afwezigheid. De Zwitserse coureur van Dragon/Penske Autosport heeft verplichtingen in de DTM, waarvan het seizoen dat weekend begint, en dus laat hij de Formule E-races schieten.

Het Amerikaanse team heeft meteen al aangekondigd wie de vervanger van Müller wordt in Mexico. Die luistert naar de naam Joel Eriksson. De Zweed werd vrijdag gepresenteerd als de nieuwe reservecoureur van Dragon/Penske Autosport. In die functie mag hij op 19 en 20 juni dus meteen zijn opwachting maken tijdens de Mexicaanse races van de Formule E. Geheel nieuw is die rol niet voor voormalig DTM-coureur Eriksson, want ook vorig seizoen was hij al reserverijder van de renstal die toen nog GEOX Dragon heette. Hij treedt nabij Puebla op als teamgenoot van Sergio Sette Camara.

Na zeven races in het seizoen 2020-2021 bezet Müller de dertiende plek in het kampioenschap met 30 punten. In Valencia stond hij voor het eerst op het podium na een Formule E-race.